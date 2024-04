V čem spočívá domácí síla Pražanek? Částečně i ve specifické hale, ve které nastupují. Stařičká aréna je totiž v mnohém na hraně pravidel pro nejvyšší soutěž, Olympu ale maximálně vyhovuje. „Každý trochu víc odražený balon se ani nedá dostihnout, protože letí do diváků. Je šílené tam hrát, diváci nám chodí pomalu za zády, před utkáním se prochází v botách po palubovce. Na střídačce pak vlastně máme jejich boty na ramenou,“ popisuje kapitánka Šelem Ivona Marková.

Pro soupeřky pražského celku není příjemné ani to, že je v hale velmi jednoduché udělat bouřlivou atmosféru. „V té speciální hale k ní stačí pár diváků. Když jich tam přijde padesát, tak to vypadá, že je plno,“ podotýká nahrávačka brněnského družstva Pavla Šmídová.

Těsně před startem play-off se však Šelmám povedl důležitý psychologický krok. Po dlouhé době totiž na palubovce Olympu zvítězily a dokázaly si, že je možné odjet z Prahy s výhrou. „Jsem strašně ráda, že jsme tam poslední utkání vyhrály, ukázaly jsme si, že je možné v Praze zvítězit. Nemyslím si, že zápas na Olympu bude klíčový, ale určitě tam můžeme udělat velký krok, abychom sérii zakončily doma v co nejkratší možné době,“ předesílá Marková.

Po úvodní výhře v semifinálové sérii navíc Brňanky mohou do Prahy cestovat ve velmi pozitivní náladě. K ní jim pomáhají i různé rituály, které se snaží dodržovat. „Už loni jsme jich měly několik, nyní je to stejné. V minulé sezoně jsme to dotáhly až k tomu, že šéf (prezident klubu Martin Gerža – pozn. red.) musel ještě na jaře chodit v zimních botách. Na předchozích povedených zápasech v nich byl, tak jsme to nechtěly měnit,“ nastiňuje kapitánka.

Šelmy nepoložil ani horší úvod. Semifinále s Olympem načaly domácí výhrou

Počet rituálů před nejdůležitější částí sezony navíc ještě narůstá. „Máme různé porady v šatně, které se musí dodržovat, celou sezonu si v kabině pouštíme stejné písničky. Uvidíme, co přijde dál, někdy je to zajímavé. Občas je to už na hlavu, ale je třeba si to odmakat i v tomto smyslu,“ směje se Marková.

Pohoda v kabině Šelmám viditelně dodává další sílu. Po vítězství v základní části přejely ve čtvrtfinále Přerov, nyní dobře načaly i další sérii, která se hraje na tři vítězné zápasy. Další výhru hodlají přidat v úterý od šesti hodin večer v Praze. „Jen my a Prostějov jsme na palubovce Olympu v poslední době vyhráli, jsem rád, že jsme si dokázali, že to jde. Myslím si, že série proher na Olympu skončila,“ dodává bojovně Vlk.