Po třetím kole nejlepších šest v celkovém pořadí postoupí do finálového turnaje. Ve hře jsou dva domácí týmy. V tabulce průběžně čtvrtý SC Svitávka (Jan Hrdlička/Michal Richtr) a šestý společný Praha/MO Svitávka (Jan Kripner/David Petr). Turnaj začne v 10.00 hodin, nejprve se hraje ve dvou základních skupinách a pak podle pořadí o konečná umístění.

Svitávečtí nováčci české extraligy, mladý tandem Jiří Hrdlička ml. / Roman Staněk, odjedou v pátek na mezinárodní turnaj do německého Leedenu Amazone Cup, kde je čeká mimořádně kvalitní konkurence. Belgičané byli čtvrtí na posledním mistrovství světa, Francouzi šestí, domácí tým Leedenu, rakouský Sulz/Dornbirn a obhájci poháru z minulého roku, německý Nodrshausen patří ke špičkám nejvyšších soutěží ve svých zemích. „Turnaj má velikou tradici. Je to již čtyřicátý ročník a vzhledem k obsazení je naším cíle posbírat co nejvíce zkušeností. A samozřejmě také uhrát co nejlepší výsledky,“ zdůraznil Hrdlička ml.