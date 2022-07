Skupina najela na čele závodu do prvního velkého stoupání v Pavlově a právě zde se dopředu dotáhli další závodníci. Následoval průjezd Mikulovem a cyklisté zpomalili při návratu zpět do Brna. Po velmi rychlém úvodu bylo potřeba se občerstvit a načerpat síly před kopcovitým závěrem závodu. Ovšem i na rovinách v protivětru se útočilo. Hodně aktivní byl Richard Habermann z pražské Sparty, zkoušeli to také polští jezdci z několika týmů, ale nakonec se do sólového úniku vydal Ital Davide De Cassan z týmu Friuli ASD.

Za De Cassanem se rozhodl vyrazit další sólista Pawel Szostka ze Santic - Wibatech a v malém pelotonu začali pracovat jezdci Elkov Kasper pracující pro Adama Ťoupalíka. De Cassan najel do závěrečných šedeseáti kilometrů s dobrým náskokem 2:30 před pelotonem, zatímco Szostka byl brzo dostižen.

Italský cyklista jako první vyjel nejtěžší stoupání Hlína a pokračoval sám do ořechovského kopce. Zde zvýšil tempo hlavní skupiny tým Elkov Kasper, konkrétně Jakub Otruba. De Cassan se sice snažil a podal velmi dobrý výkon, ale proti Elkovu neměl šanci. Český tým byl sice oslabený nemocemi několika závodníků, přesto se rozhodl vzít vývoj závodu pod vlastní kontrolu a ve stoupání do obce Omice Itala dojel.

V první skupině měl Elkov Kasper čtyři jezdce, ale většina práce byla na Otrubovi. Dlouhé kilometry držel vysoké tempo skupiny 35 jezdců a síly za ním šetřil Ťoupalík a soupeři z ATT Investments a polských celků. Otruba předváděl excelentní výkon, jako poslední pomocník Adama Ťoupalíka stále šlapal na čele skupiny i ve stoupání k automotodromu a likvidoval pokusy soupeřů o únik. Pracovat vydržel až do kohoutovického kopce, kde zaútočil Marcin Budzinski z týmu HRE Mazowsze Serce Polski.

Budzinského se udrželi jen týmový kolega Jakub Kaczmarek a Ťoupalík. Tento nástup byl pro vývoj závodu rozhodující. Budzinski, Kaczmarek a Ťoupalík rychle sjeli z Kohoutovic do Pisárek a udrželi za sebou skupinu šesti závodníků.

Budzinski pracoval pro svého krajana a týmového kolegu, ve Žlutém kopci připravil Jakubu Kaczmarkovi útok a vystoupil si. Kaczmarkův nástup byl tvrdý, Ťoupalík ze sebe musel vydat všechno, aby se udržel. Do cílového výjezdu na Špilberk najel na první pozici Kaczmarek, ovšem český cyklista věděl, kde nastoupit. Bylo to hned na začátku cílového dojezdu, ve velmi strmé pasáži.

Kaczmarek chvíli vzdoroval, jenže výbušný Ťoupalík byl silnější a dojel si pro druhý triumf v řadě. Kaczmarek projel cílem na druhém místě a s malou ztrátou finišovali ostatní, z nichž byl nejlepší Jan Kašpar z ATT Investments. Povedený závod pro české kontinentální týmy završil pátým místem Michal Schuran. Mezi jezdce ATT Investments se vmáčknul Polák Pawel Cieslik (Voster ATS).