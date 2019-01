Blansko - S předposledním týmem divizní tabulky divize FFT Vinohrady futsalisté Pro-STATICu Blansko sice doma jen remizovali, přesto se po třináctém kole vrátili na druhé místo tabulky. Hlavní konkurent Blanenských, B tým druholigových Dolních Louček, totiž prohrál v Hustopečích 3:9. Tabulku vede tým z Vyškovska FC Kloboučky se 30 body, Pro-STATIC ztrácí osm bodů.

Tým z brněnské městské čtvrti Vinohrady si z Blanska odvezl remízu 4:4 hlavně za to, že v celém utkání velmi dobře bránil. Přes výraznou domácí převahu udržel v prvním poločase čisté konto a navíc dokázal přesně zakončit dva ze svých brejků. „Blansko třikrát po sobě prohrálo, takže jsme věřili jsme, že tu něco uhrajeme. Podařilo se to. Myslím si, že remíza je zasloužená. Domácí měli více ze hry, my jsme hráli na brejky, po kterých jsme měli šance. Některé jsme řešili špatně, třeba tu, když jsme za stavu 2:4 neproměnili nájezd tří na dva. Ale v závěru nás domácí kluci hodně zmáčkli, takže to mohlo dopadnou i prohrou. Takže 4:4 zápasu sluší,“ sdělil kapitán Vinohrad Tomáš Sedlák.

Pro-STATIC Blansko - FFT Vinohrady 4:4



Poločas: 0:2. Branky: 21. a 35. Paděra, 28. Španěl, 38. Bárta - 8. Trojáček, 9. Zouhar, 26. Dvořák, 33. Malý.

Blansko: Veselý - Bárta, Španěl, Paděra, Bednář, Daněk, D. Šmerda.

Vinohrady: Václavek - Sedlák, Kaňa, Rozbořil, Trojáček, Zouhar, Koutný, Dvořák, Malý.

„Na začátku jsme byli trochu nervozní a dlouho jsme se nemohli dostat do zápasu. A když už se to povedlo, tak jsme vlastně dobývali obrannou zeď hostů. Ale dostat se za ni bylo těžké, oni dost dobře bránili, moc nechybovali. A my jsme navíc museli hlídat jejich pokusy o brejky. Do plných se hraje těžko,“ připustil domácí hráč Michal Daněk.

Po přestávce se hrálo prakticky na jednu branku. Ondřej Paděra brzy snížil na rozdíl jediného gólu, ale hosté opět z brejku dokázali Janem Dvořákem kontrovat. Zakrátko se situace prakticky opakovala. Kontaktní gól dal Ondřej Španěl, ale Brňané brankou Davida Malého zase utekli na rozdíl dvou gólů. Pět minut před koncem se podruhé prosadil Paděra a tlak Blanska byl enormní.

Když to moc nešlo kombinací, vzal to na sebe Dominik Šmerda. Jeho sólo přes půl hřiště zastavili hosté jen faulem a následoval pokutový kop. Kapitán Vlastimil Bárta jej bezpečně proměnil a Pro-STATIC měl téměř dvě minuty na otočení výsledku. Nestalo se tak i proto, že domácí deset sekund před koncem neproměnili přečíslení tří na jednoho. „Možná jsme moc čekali jsme na chyby Vinohrad, byli jsme statičtí, špatně jsme rotovali. Potřebovali jsme dobře bránícího soupeře víc rozpohybovat. Ale přesto jsme měli dost šancí, abychom vyhráli. Nemyslím si, že remíza je zasloužená. Měli jsme je stoprocentně porazit, protože oni toho moc víc neměli. Hru jsme určovali my, ale nebyli jsme efektivní,“ dodal zklamaný Daněk.