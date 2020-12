Letošní neobvyklou a zkrácenou sezonu už má za sebou nejvyšší soutěž v kolové – Škoda extraliga 2020. I přes situaci ohledně koronaviru stihli hráči v extralize celou základní část. Stopku pandemie vystavila až vrcholu soutěže, finále mistrovství republiky.

Naplnil se tak černý scénář, že při opakovaném uzavření vnitřních sportovišť a pozastavení amatérského sportu dojde k předání medailí prvním třem týmům na základě čtyř odehraných kol Škoda extraligy. V sobotu ve venkovních prostorách cyklistického velodromu brněnského Favoritu tak byly vyhlášeny konečné výsledky.

Soutěž s velkým náskokem vyhrála první dvojice Svitávky ve složení Jiří Hrdlička a Pavel Loskot, kteří získali 54 bodů. „Z titulu máme velkou radost, jelikož se nám to za posledních šest let povedlo hned pětkrát. I přes to, že je konkurence čím dál tím větší a naše výsledky s ostatními soupeři stále těsnější. Je samozřejmě velká škoda, že se finále mistrovství České republiky nemohlo odehrát a že musely být medaile rozděleny podle výsledků extraligy. Bohužel nastalo příliš omezení a nebylo reálné to uskutečnit. Snad již bude příští rok v tomto rozumnější a nebude se opět hrát pouze přes léto,“ zhodnotil sezonu starší z klanu Hrdličků.

O patnáct bodů méně nasbíral tým Sokola Zlín-Prštné 2 ve složení Ludvík Písek a Miroslav Gottfried, obsadil tak stejně jako loni druhou pozici.

POVEDENÝ ZÁVĚR

Na třetím místě pak skončil mladý tým svitávecké „dvojky“ ve složení Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk, kteří po dobrém výkonu v posledním soutěžním kole ztratili v konečném součtu na druhé místo pouhé tři body. S celkový ziskem 36 bodů tak stanuli na třetím stupni.

Pro druhý tým Svitávky je to doposud nejlepší výsledek v kategorii Elite. „Letošní sezona a její průběh se snad již nebude nikdy opakovat. Máme ovšem velkou radost z toho, jak jsme dopadli, že jsme ukázali, že do extraligy patříme a můžeme bojovat o nejvyšší příčky. Jako cíl jsme si stanovili kvalifikaci na Světový pohár 2021, což se nám povedlo. Pro nás sezona dopadla na sto procent. I když bychom se při dobré formě možná mohli poprat o titul, nebo celkově alespoň skončit na druhém místě. Příští rok se pokusíme letošní výsledek minimálně obhájit,“ okomentoval ročník Hrdlička mladší.

První tři jmenované týmy se také díky posbíraným bodům kvalifikovaly do seriálu Světového poháru v kolové pro rok 2021. Svitávečtí si tak přejí, aby se situace v Evropě zlepšila, a mohly tak obě dvojice reprezentovat v tomto prestižním seriálu.

V nejvyšší soutěži ještě zůstávají týmy Favorit Brno ve složení Jan Havlíček a Robert Zvolánek a tandem Sokola Zlín-Prštné 1 hrající ve dvojici Martin Struhař a Jan Krejčí. Sedmičlenné startovní pole nejvyšší soutěže doplní dva postupující celky z první ligy.

Jde o Sokol Šitbořice hrající ve složení Marek Topolář, Miroslav Starý a tým SC Prima Nezamyslice, který reprezentuje dvojice Petr a Martin Přikrylovi. Se Škoda extraligou se pro příští sezonu naopak loučí mužstva Plzně a také Favoritu Brno 2, která sestupují do první ligy.

TOMÁŠ SRNSKÝ