Příbram bez střídání přitom dlouho držela blanenské střelce na uzdě. „Na to, že dojela pouze v pěti lidech do pole, se výhra rodila poměrně těžce. Borci z Příbrami dobře bránili a nám se tam těžko dostávalo. I přesto jsme si vytvořili spoustu příležitostí a nebýt velmi dobrého výkonu hostujícího brankáře, mohla být výhra vyšší,“ vyzdvihl gólmana Hynka Holana blanenský útočník Dominik Šmerda.

V okleštěné sestavě se Středočeši soustředili pouze na precizní defenzivu. „Klíčové bylo, že jsme přijeli i s gólmanem jen v šesti lidech, bohužel kluci byli v práci, taky máme hodně zraněných. I tak si myslím, že jsme dlouho s domácími drželi krok. Bránili jsme od půlky, což jsme si řekli hned na začátku a šli jsme tak do toho. Bylo jasné, že nás chtějí uběhat, všichni vědí, že Blanensko má obrovskou kvalitu. Dali jsme si cíl, že budeme jen čekat, hodně dlouho jsme drželi výsledek 1:0, bohužel potom jsme dostali dva hloupé góly. Zkoušeli jsme bojovat, ale v pěti lidech v Blanensku je to strašně těžké,“ shrnul duel příbramský kapitán Martin Štochl.

V prvním poločase se prosadil pouze drobný rychlík Šmerda, který v říjnu vyhrál v Praze mistrovství světa do 21 let. „Příbram podala velice dobrý výkon, co se týče defenzivní fáze. Každému týmu se hraje hůř, pokud soupeř tak houževnatě brání, nicméně i přes její dobrou obranu nám tam něco spadlo a máme díky tomu tři body,“ těšilo blanenského hráče.

Pivovar Černá Hora Blanensko – Příbram 3:0 (1:0)

Branky a nahrávky: 15. D. Šmerda (P. Hloch), 49. P. Hloch (Sedlák), 57. Havlíček (Matoušek). Rozhodčí: Dolanský – Stria. ŽK: Matoušek, P. Hloch – Holan. Diváci: 120.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Jakub Sedlák, Pavel Hloch, Filip Voda, Jan Havlíček, Jan Minx, Jan Stara, Ondřej Paděra, Dominik Šmerda, Petr Matoušek, Zdeněk Fladr.

Příbram: Hynek Holan – František Belej, Stanislav Vokurka, Dominik Sedláček, David Malý, Martin Štochl.

Šmerda si připsal teprve první branku v celostátní soutěži a hned vítěznou. „Mně se od začátku hrálo velice dobře. Měl jsem poměrně dost šancí ke skórování, spadlo mi to tam pouze jednou. Spoluhráči mi vycházeli vstříc, co se týče prostoru na hřišti a spolupráce na něm, a za to jsem moc rád. Těší mě, že jsem svým prvním gólem v Superlize pomohl týmu k získání tří bodů,“ uvedl.

Byla jen otázka času, kdy unavení hosté povolí další branky. Stalo se tak až ve 49. minutě, kdy se trefil Pavel Hloch, a tři minuty před koncem ještě zvýšil Jan Havlíček. „Proti Blanensku to bylo hodně náročné, ale kluci výborně bránili, všichni plnili, co jsme si řekli, přebírali jsme si hráče, jak přebíhali. Dali jsme si pozor na Paděru, který proti nám neskóroval, toho jsme si pohlídali, což je skvělé. Bohužel potom jsme dostali góly po hloupých situacích z dlouhých rohů, to byla hrozná škoda. Už jsme nedostoupili hráče, jenže potom už hodně chyběly síly, všechny jsme vydali na bránění a scházely nám dopředu,“ pronesl příbramský kapitán.

Jeho tým si po prohrách 2:4 s Brnem a 0:3 s Blanenskem v úvodu jara odbyl nejtěžší možné protivníky. Ve zbytku soutěže touží osmý celek po posunu vzhůru. „Říkali jsme si, že chceme v zápasech hodně natrénovat obranu, která nás pořád zlobí. Potřebujeme se naučit hodně kvalitně bránit a myslím, že se to celkem povedlo, v pěti lidech proti Blanensku nejde vůbec o špatný výsledek. Máme za sebou dva nejtěžší soupeře, teď doufám, že nasbíráme body v budoucích kolech. Hlavně v domácích zápasech, i když máme Jihlavu, Most, Prahu, venku jsou hratelní Olomouc i Plzeň. Doma se každý tým Superligy schází, určitě je snadnější nastoupit v Příbrami než jet do Brna,“ podotkl Štochl.

Blanensko v domácím areálu Červená zahrada splnilo povinnost a zareagovalo úspěšně na dvě jarní výhry Brna. Na jihomoravského rivala ztrácí čtyři body, ovšem se zápasem k dobru. „Teď je ještě brzy na to, abychom někoho sesazovali z prvního místa. Soustředíme se pouze na sebe, v každém zápase se snažíme odvádět maximum na hřišti, abychom vyhrávali a sbírali body. Sezona je ještě dlouhá a vše je pořád otevřené,“ poznamenal Šmerda.