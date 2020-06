Překvapením turnaje se stal druhý tým Svitávky. Jiří Hrdlička mladší s Romanem Staňkem si za čtyři výhry a jednu remízu v šesti zápasech odváží nečekané prvenství a v celkovém pořadí extraligy jim po dvou odehraných kolem patří třetí příčka. Zkušení Jiří Hrdlička s Pavlem Loskotem vybojovali v sedmičlenném startovním poli čtvrtou příčku.

Po prvním kole trochu překvapivě vedl extraligovou tabulku tým Start Plzeň. Dvojici Hrdlička, Loskot patřilo druhé místo a Hrdličkovi mladšímu se Staňkem čtvrté míst. Do Nezamyslic vyrazila obě družstva s tím, že chtějí pozici ještě vylepšit.

Překvapením druhého soutěžního kola byla zdaleka nejmladší dvojice v sedmičlenném startovním poli. Jiří Hrdlička mladší se Staňkem do turnaje vstoupili těsnou prohrou proti zkušenějším oddílovým kolegům. Od dalšího zápasu se jim ale dařilo a v dalších pěti zápasech již neprohráli.

TĚSNÉ VÝHRY

Porazili Start Plzeň 9:5 a oba zlínské týmy shodně v nejtěsnějším poměru 7:6. „I přes to, že jsme v úvodu utkání dělali dost chyb, na konci se nám je podařilo otočit ve svůj prospěch. Možná svoji roli sehrálo i to, že je v Nezamyslicích podobný povrch jako u nás ve Svitávce a jsme zvyklí na něm hrát. Dost jsme si taky v koronavirové pauze přidávali v tréninku, snad je to znát,“ chválil si dobrou bilanci svého týmu Staněk.

Tabulka extraligy po dvou odehraných kolech:

1. Sokol Zlín-Prštné2 23 59:46

2. SC Svitávka1 22 65:41

3. MO Svitávka1 20 60:61

4. Favorit Brno 16 39:48

5. Start Plzeň 16 52:62

6. Sokol Zlín-Prštné1 10 39:48

7. Favorit Brno2 9 44:52

Bod si připsali s prvním družstvem Favoritu Brno za remízu 4:4. Celkově tak získali třináct bodů, a to stačilo na nečekané vítězství v turnaji. Dva zápasy rozhodovali hráči MO Svitávka v posledních vteřinách a díky tomu dosáhli na svůj bezpochyby nejlepší výsledek v mužské kategorii.

Hrdlička mladší se Staňkem se tak posunuli na průběžné třetí místo tabulky, ztrácí dva body na SC Svitávka a tři body na vedoucí Zlín-Prštné 2. „Druhé kolo se nám povedlo naprosto skvěle. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si přáli. Disciplinovaně a stabilně. S tím, že můžeme vyhrát celé soutěžní kolo, nikdo nepočítal. Jsme velmi šťastní, že nám píle a tréninky navíc, které jsme před tímto druhým kolem absolvovali, přinesly skvělý výsledek,“ těšilo Hrdličku mladšího.

ZÁVĚR DOMA

Další kolo nejvyšší soutěže je v plánu 29. srpna v Chrastavě. Poslední soutěžní díl pak hostí Svitávka 12. září. „Máme opravdu velikou radost a v následujících dvou soutěžních kolech budeme usilovat opět o co nejlepší umístění. Mrzí nás výkon rozhodčího, kvůli kterému jsme mohli opravdu přijít o výhru jednoho vyrovnaného zápasu a tím pádem i životní úspěch. Doufáme, že i toto bude v příštím kole již mnohem lepší,“ zhodnotil výkon Hrdlička mladší.

Hrdlička s Loskotem hrající za tým SC Svitávka 1 vstoupili do zápasu výhrou nad mladšími oddílovými kolegy 5:3. V dalších zápasech se jim ale nedařilo dle představ. Nejprve podlehli těsně druhému týmu Sokol Zlín-Prštné 2:3 a pak se smírně rozešli s prvním týmem ze stejného klubu 1:1. Porazili Start Plzeň 9:3 a Favorit Brno 2 4:3, což jim v konečném součtu vyneslo deset bodů do tabulky a konečné čtvrté místo.

Hladší průběh turnaje jim také poněkud ztížil nešťastný los rozhodčích. Celkově se Hrdlička s Loskotem po druhém kole posunuli na průběžné druhé místo a ztrácí jeden bod na vedoucí Zlín-Prštné 2, který skončil v sobotním turnaji na druhém místě. „Druhé kolo hodnotím samozřejmě kladně, protože naši kluci turnaj po dobrých a stabilních výsledcích vyhráli. Naše čtvrté místo nebylo zase tak špatné. Ve dvou zápasech jsem prohráli jen těsně o gól, a tím nám utekly cenné body do tabulky. Výkon jednoho z rozhodčích byl příšerný. Nejen nám, ale i ostatním týmům v některých zápasech hru přímo znechutil svými nesprávnými výroky. Takový přístup pak může rozhodovat zápasy bez ohledu na to, jaké výkony hráči předvádí, a to je podle mě rozhodně špatně,“ okomentoval dění na turnaji Jiří Hrdlička starší.

TOMÁŠ SRNSKÝ