Druhý celek Superligy tak poprvé v sezoně zaváhal v jiném utkání než s vedoucím Brnem. „Dáváme už spíš dohromady kádr na příští sezonu, abychom ho konsolidovali a zase se scházeli ve stejné sestavě. Vítězství proti Blanensku jsou pro nás plusové body. Myslím však, že většina kluků z týmu přála titul Blanensku, protože ho ještě nevyhrálo. Brnu jsme to teď ulehčili,“ uznal pražský obránce František Hakl.

Brno zatím vede v tabulce o bod, ale má k dispozici pondělní dohrávku čtrnáctého kola v Pardubicích. „Je to ztráta. Brno má velmi zkušený mančaft a myslím, že si to už pohlídá. Každopádně stát se může všechno a budeme bojovat do posledního kola,“ slíbil blanenský útočník Jan Minx.

Staropramen Praha – Blanensko 4:2 (1:1)

Branky a nahrávky: 15. Kubek (Sodoma), 38. Šultes (Baran), 39. Jelínek (Dikusar), 54. S. Mařík (Jelínek) – 17. Minx (Paděra), 41. Paděra (Krška). Rozhodčí: Kubečka – Šťástka. Hráno bez karet. Diváci: 30.

Staropramen Praha: Maksym Dikusar – Stanislav Mařík, David Baran, František Hakl, Jakub Kubek, Jiří Sodoma, Pavel Šultes, Tomáš Kounovský, Tomáš Jelínek, Ivan Faitl.

Blanensko: David Novotný (Jakub Klimeš) – Pavel Hloch, Jan Havlíček, Jan Minx, Ondřej Paděra, Petr Matoušek, Jan Stara, Filip Studený, David Krška.

Skóre otevřel v patnácté minutě Jakub Kubek, za dvě minuty však srovnal Minx. Praha odskočila až ve 38. a 39. minutě, kdy se prosadili čerství vítězové EMF Nation Games s českou reprezentací Pavel Šultes a Tomáš Jelínek. „Blanensko přijelo se dvěma lidmi na střídání a docházelo jim. Za nerozhodného stavu měl Paděc (blanenský útočník Ondřej Paděra – pozn. red.) dvě vyložené šance, které nedal, zatímco my z brejku vstřelili gól. Pak už bylo vidět, že se Blanensko snaží, ale je takové bezzubé, hosté do nás naráželi. Chodili jsme do rychlých brejků a když jsme dali čtvrtý gól, už to bylo spíš na jednu bránu, než že by se proti nám vzpírali,“ podotkl český reprezentant Hakl.

Ve 41. minutě sice snížil Ondřej Paděra, ovšem šest minut před koncem pojistil pražské vítězství kapitán Stanislav Mařík. „Klíčové bylo proměňování šancí. Vytvořili jsme si jich celkem dost, ale měli jsme po ránu asi špatný den,“ zmínil Minx časný začátek utkání.

V Praze se střetla dvě silná ofenzivní mužstva, což se na hřišti projevilo. „Nemyslím si, že Praha hrála líp. Bylo to velmi vyrovnané utkání. V zápase rozhodlo proměňování stoprocentních šancí, ve kterých Praha byla lepší,“ uznal Minx.

Obhájce titulu už poskočil na třetí příčku o bod před Jihlavu. „Na tabulku se moc nekoukáme, chceme si užít zbytek sezony, poprvé nejsme pod tlakem v nějakém ročníku. Když porazíme Blanensko, které má výborný tým, je to pro nás jen dobře, zvlášť v domácím prostředí. Spíš se však hrou bavíme, než bychom koukali na tabulku. Třetí místo bude pochopitelně hezké, jenže Praha chce vždycky bojovat o titul a bohužel tuto sezonu už to nejde,“ mrzelo Hakla.