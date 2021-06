"Pojď, pojď, bojuj, už nemůže!!" ozývalo se ve druhém setu, který Krejčíková prohrála. "To byl aut! No to teda byl aut!" zaznělo zase při sporném míčku, který zahrála soupeřka. "Hezký, máš ji! Jedem, jedem, povzbudíme Báru!" přidal další z povzbudivých hlasů.

V restauraci podle starosty Ivančic Milana Bučka, který byl mezi fanoušky, povzbuzovali především tenisti, kteří v tamním klubu hrají. "Ona do Ivančic pravidelně jezdí, s těma klukama si určitě zahrála. My si tady užíváme každý úspěch ivančického rodáka. Tento její úspěch je hlavně vydřený. Je to super skromná holka a to, co předvádí, z toho mám opravdu radost," řekl přítomným novinářům Buček.

Poslední míčky třetího setu za stavu 1:1 hosté restaurace už sledovali vestoje, Krejčíková v třetím setu vedla 5:3 a 40:15, k úspěchu jí chyběla jedna vyhraná výměna. Přišlo ale zklamání ze stavu 40:40 a Češka game následně prohrála. Skandování ale přilákalo i hosty ze zahrádky. Tenistka nakonec vyhrála třetí set 6:4 a při vítězném míčku, který dopadl těsně u čáry, v restauraci propukl nefalšovaný jásot a veselí. Skandování "Bára, Bára," znělo několik minut a spolu s potleskem se pak ozvalo znovu, když Krejčíková zvedla nad hlavu vytoužený pohár.

V dalších restauracích bylo hostů, kteří sledovali tenis, pomálu. V pohostinství U Bučků sledovali přenos tři hosté. "Čekali jsme víc. Předchozí střetnutí tady sledovala asi desítka lidí, fandili, tleskali, dnes ale nepřišli," uvedla tamní zaměstnankyně Miriam Krátká.

??? Congratulations @BKrejcikova, the champion of the @rolandgarros! ? She comes from Ivančice as well as Adam Hložek. We try to find some other great talent there. ? #acsparta https://t.co/TU3DF20JvO — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) June 12, 2021

V baru U Růže sledovali přenos čtyři lidé. "Já tu byl i minule, když hrála asi tři a půl hodiny. Piju při tom pivo, dal jsem jich tehdy deset. Protože se to protáhlo, do konce jsem to nedokoukal. Dneska to vidím tak na šest až sedm piv," řekl jeden z hostů Martin Podolský během prvního setu, který Krejčíková posléze vyhrála.

V restauraci U Udírny televizi neměli zapnutou. Na zahrádce seděli tři hosté. "Není zájem, tady tak hokej, fotbal, ale tenis vůbec. Ani jsme neměli žádné rezervace," řekla majitelka restaurace Věra Matulová.

Krejčíková se narodila v roce 1995 v Brně, s rodinou žije v Ivančicích, kde absolvovala gymnázium. Ač vyhrála na grandslamech dvakrát čtyřhru a třikrát mix, ve dvouhře si finále zahrála poprvé.