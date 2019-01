Boskovice /FOTOGALERIE, VÝSLEDKY/ - Vzpěračskou soutěž Pohár starosty města Boskovice ovládli domácí vzpěrači.

Boskovice – Z rozcvičovací místnosti vychází drobný klučík v modrém trikotu. Míří si to přímo k čince, kde má naloženo čtyřicet kilo. To nemůže zvládnout. Vždyť sám váží jen něco přes třicet kilo a podle mého by měl co dělat s plnou nákupní taškou. Švih. Čtyřicet kilo drží nad hlavou a publikum ve vzpírárně exploduje. Boskovický vzpěračský talent Petr Mareček právě vytvořil na Poháru starosty města Boskovice nový český rekord v trhu. V hmotnostní kategorii do šestatřiceti kilogramů. Za chvíli ho ještě o jeden kilogram vylepší.

Mimo soutěž pak v platném pokusu práskne nad hlavu činku o váze dvaačtyřicet kilo. „Mám radost, že se nám daří v oddíle pracovat s mládeží. Moje myšlenka je přivést ke sportu mladé. Aby se neflákali doma nebo vysedávali po hospodách. Kluci dřou a jejich tvrdá práce je pak vidět při závodech, kde sbírají medaile,“ pochvaloval si výkony svých svěřenců trenér boskovických vzpěračů Čestmír Sekanina.

Na druhém ročníku vzpěračské soutěže se kromě domácích borců v sobotu představili v žákovských a juniorských kategoriích siláci ze Zlína, Holešova a slovenského Štúrova. Boskovičtí nasadili dvě družstva. „Mohlo přijet víc mančaftů. Ale je to těžké. Sezóna skončila, někdo se omluvil pro nemoc. Mrzí mě, že nemohli přijet vzpěrači z Havířova a Hrozenkova. Právě Havířov si na první místo brousil zuby,“ dodal Sekanina.

Dopoledne ve vzpírárně na Základní škole Slovákova zápasili s činkami mladší a starší žáci. V obou kategoriích dominovali domácí borci. Mladší žáky vyhrál Mareček, když vytvořil nový český rekord v trhu výkonem čtyřicet jedna kilogramů. Druhý Lukáš Hofbauer zase posunul české maximum v nadhozu na sedmdesát kilo. Mezi juniory do sedmnácti let bral odpoledne zlato Lukáš Liška z Boskovic. Nejstarší kategorie juniorů do dvaceti let nabídla dramatický souboj o první místo mezi Boskovickými Adamem Rozou a Tomášem Kejíkem. Ten pro sebe nakonec rozhodl Kejík, když v nadhozu zdolal činku o váze sto čtyřicet osm kilo. Poté se pokoušel o svůj osobní rekord na sto padesáti dvou kilogramech ale neuspěl.

„Nebyl jsem nějak ve své kůži. Ale atmosféra ve vzpírárně byla fantastická a to mě nakoplo. Přišla fandit půlka rodiny. V trhu jsem si udělal osobák, ale při dalších pokusech trošku zapracovala psychika. V nadhozu mi pak stačilo dát na první místo sto čtyřicet čtyři kolo. Zvedl jsem o čtyři víc, ale mohlo to být lepší. Pokusy na sto padesáti dvou kilech byly nadějné jenže už mi nezbyly síly,“ zhodnotil svoje výkony Kejík.

Pohár starosty města Boskovice, 2. ročník



Mladší žáci: 1. Mareček Petr (Boskovice) (trh 41 kg, nadhoz 48 kg) 223,6631; 2. Hofbauer Lukáš (Zlín) (trh 48, 70) 194,2771;

3. Hovjacký Ondřej (Boskovice) (40, 50) 179,5560; 4. Kolář Josef (Holešov) (33, 45) 160,1115; 5. Strya Lukáš (Boskovice) (45, 60) 136,6647.



Starší žáci: 1. Štěpán David (Boskovice) (trh 39 kg, nadhoz 49) 163,4339; 2. Zemach Filip (Boskovice) (45, 50) 157,9235;

3. Štěpán Jakub (Boskovice) (33, 45) 123,9899; 4. Kabátek Matěj (Holešov) (25, 33) 120,8301.

Junioři do 17 let: 1. Liška Lukáš (Boskovice) (trh 102 kg, nadhoz 120 kg) 268,7027; 2. Jakubů Jaroslav (Boskovice) (75, 90) 220,6282;

3. Martínek Petr (Zlín) (85, 102) 218,9564; 4. Janoušek Tomáš (Boskovice) (62, 73) 207,7465; 5. Bohun Lukáš (Zlín) (63, 85) 205,5025; 6. Horváth Richard (Štúrovo) (70, 90) 189,4878; 7. Janča Ondřej (Holešov) (66, 91) 185,1154.



Junioři do 20 let: 1. Kejík Tomáš (Boskovice) (121, 148) 323,2176; 2. Roza Adam (Boskovice) (107, 125) 317,6421; 3. Hatala Robert (Štúrovo) (112, 135) 294,8636; 4. Pliska Michal (Zlín) (93, 125) 273,9836; 5. Navrátil Petr (Holešov) (85, 113) 273,2573.

Mareček Petr (Boskovice) – český rekord v hm. kategorii do 36 kg v trhu 40 kg, 41 kg. Čtvrtý platný pokus 42 kg

Hofbauer Lukáš (Zlín) – český rekord v hm. kategorii do 56 kg v nadhozu 67 kg a 70 kg



Družstva: 1. Boskovice A (Mareček Petr, Zemach Filip, Liška Lukáš, Roza Adam) 967,9314; 2. Sokol Zlín (Hofbauer Lukáš, Bohun Lukáš, Martínek Petr, Pliska Michal) 892,7198; 3. Boskovice B (Hovjacký Ondřej, Štěpán David, Jakubů Jaroslav, Kejík Tomáš) 886,8356;

4. Štúrovo (Strya Lukáš, Janoušek Tomáš, Horváth Richard, Hatala Robert) 828,7627; 5. TJ Holešov (Kolář Josef, Kabátek Matěj, Janča Ondřej, Navrátil Petr) 739,3144.