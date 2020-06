Po premiérové sezoně v extralize pokoří další vysněnou metu, vyzkouší si zahraniční angažmá. Florbalistka brněnských Bulldogs Anna Bachratá v příští sezoně navlékne dres švýcarského celku FB Riders, v jehož barvách okusí tamní nejvyšší soutěž. „Tři měsíce zpět by mě ani nenapadlo, že si ve Švýcarsku zahraju. Je to splněný sen,“ má jasno pětadvacetiletá obránkyně.

Florbalistka Anna Bachratá z Bulldogs Brno se rozhodla spojit cestování s florbalem a zahraje si švýcarskou ligu. | Foto: Foto: Adam Kubíček

Přiznává, že myšlenku přesunu do zahraničí nosila v hlavě dlouho. „Momentálně dopisuju diplomovou práci a zvažovala jsem, co po škole. Ve hře byla varianta práce na plný úvazek nebo vycestovat do zahraničí. Zkusila jsem proto druhou možnost spojit s florbalem. Přítel hrál před třemi lety ve Švýcarsku, kontaktoval proto tamního manažera, který ochotně rozeslal můj hráčský životopis a sestřih herních situací,“ přibližuje.