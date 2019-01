Prostějov /VELKÁ FOTOGALERIE/ - „Ta síť musí být vysoko, já takhle normálně nehraju,“ podivoval se Ivan Lendl s úsměvem po dvou ukázkových „prasátkách“, kterými zaskočil jak Janu Novotnou, tak Miloslava Mečíře a možná i svou spoluhráčku Hanu Mandlíkovou.

Exhibiční smíšená čtyřhra, která byla na programu před finále tenisého turnaje Unicredit Czech Open, nabídla na prostějovském centrkurtu vskutku hvězdnou podívanou.

Jen jejich krátká charakteristika je obdivuhodná, posuďte sami. Ivan Lendl – vítěz osmi grandslamových titulů, bývalá světová jednička, Miloslav Mečíř – olympijský vítěz ze Soulu a bývalý čtvrtý hráč světa, Hana Mandlíková – vítězka tří grandslamů ve dvouhře a jednoho ve čtyřhře, bývalá třetí hráčka světa, Jana Novotná – vítězka Wimbledonu ve dvouhře a držitelka dvanácti grandslamových titulů v deblu, bývalá druhá hráčka světa. Zlaté děti českého tenisu, dnes už v pokročilejším věku se proháněli po prostějovském kurtu jako zamlada.

„Jano, musíš se dívat na míček,“ poučoval jednapadesátiletý Lendl o devět let mladší Novotnou. „Já se radši dívám na tebe, zase tak často se nedivíme,“ opáčila Novotná, která exhibiční zápas pojala opravdu prestižně a svým soupeřům nedávala nic zadarmo.

Jeji deblový partner Mečíř občas jen přihlížel, jak si s Lendlem „trénují“ forhendové údery. Za stavu 5:5 to už dokonce došlo tak daleko, že Mandlíková s Měčířem mohli opustit kurt, aby se po konci výměny s úsměvem vrátili.

„Už nemůžete?“

„Už nemůžete?“ ozvalo se pak z hlediště směrem k Lendlovi? „Vy jste říkal, že už nemůžu?“ reagoval k divákovi pohotově Lendl. „Tak se pojeďte odpoledne projet na bruslích,“ vyzval Ivan Hrozný, jak se legendárnímu tenistovi přezdívalo.

Přesto se v tie-breaku ukázalo, že více sil měla dvojice Mečíř, Novotná, která utkání vyhrála 7:6. „Základem čtyřhry je dobrý partner a s Janou jsme si už před několika lety v Key Biscane ukázali, že to spolu umíme,“ řekl po zápase Mečíř a narážel tak na floridský turnaj z před čtyřiadvaceti let, který spolu s Novotnou vyhráli. „Ráda se sem vždycky vracím a doufám, že se to divákům líbilo,“ vzkázala pak početnému obecenstvu Mandlíková.

Šanci vidět další exhibici mají čeští fanoušci již v úterý 7. června. V pražské O2 areně se představí Andre Agassi, Steffi Grafová, Jiří Novák, Novotná i Mandlíková. „Hurá na Graf!“ vtipkovala Novotná a trošku litovala, že si s Němkou nezahraje dvouhru, ale znovu jen smíšenou čtyřhru. „Bylo by to fajn, ale ona singly nehraje,“ řekla Novotná.

PÁR STŘÍPKŮ ZE ZÁPASU

