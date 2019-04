Blanensko před týdnem zvládlo důležitý duel v Mostě, kde vyhrálo těsně 5:4. „Musíme navázat na předchozí utkání, kde jsme bojovali a nevzdávali jsme se. Když budeme hrát jako v Mostě, tak se nebojím o tři body,“ vyhlížel nadcházející bitvy blanenský útočník Jan Minx.

V předchozím kole už nováček soutěže narazil na jednoho za adeptů titulu, doma podlehl Brnu 1:7. Nyní sedmou Plzeň čeká druhý celek tabulky. „Slyšel jsem, že v Blanensku jsou ještě větší běžci, než měli Pardubice doma nebo Brno u nás, takže se máme na co těšit,“ trpce se pousmál plzeňský hrající kouč Stanislav Kocour. „Každý musí začít sám u sebe. Udělat maximum pro tým, odehrát zodpovědně celý zápas a co nejvíc se vyvarovat chyb, které nás každý duel srážejí. Když to každý splní a přidá se nadstavba, můžeme i rozjeté Blanensko potrápit,“ věřil trenér.

Jeho svěřenci přitom drželi s Brnem vyrovnanou první půli, ovšem pak obdrželi šest branek. „Ani sám nevím, co se stalo. První poločas jsme odehráli velmi dobře a až na jednu chybu, po které jsme dostali gól, jsme Brno do větších příležitostí nepustili. Hosté byli lepší, víc na míči, ale měli jen střely z velké dálky, které výborně pochytal Dan Adamovič a k dorážkám jsme je nepustili. Druhý poločas jsme chtěli hrát stejně. Poctivě bránit a trpělivě čekat na příležitosti. Postupem času nám však docházely síly. Měli jsme tři kluky na střídání a Brno celou pětku. Tak byla otázka času, kdy se to projeví,“ uvědomil si Kocour.

To se také stalo. „Bohužel pro nás se Brnu povedla rychlá akce, po které odskočilo a víc se uklidnilo. Pak následovaly po našich chybách další slepené góly a bylo po zápase. Potom už je jedno, jakým rozdílem se prohraje, takže jsme zkusili hrát otevřenější fotbal a Brno na rozdíl od nás přidalo ještě další góly. Nám chyběl vždycky kousíček nebo jsme dobře rozehranou akci, přečíslení nedotáhli do úspěšného konce. Škoda. Mohlo to třeba skončit 6:11 a vypadalo by to líp než 1:7,“ litoval plzeňský trenér.

Podzimní vzájemné střetnutí vyhrálo Blanensko v Plzni 7:4. „Očekávám opět kvalitní utkání, protože na podzim se Plzeň prezentovala velmi dobrým výkonem. Uvidíme, v kolika hráčích přijede, protože pondělí večer není moc dobrý termín pro tak vzdálené mužstvo,“ podotkl Minx.

Západočeský nováček totiž na jaře trápí výrazný počet absencí. „Vypadá to, že boj s docházkou budeme mít celou sezonu. Kvůli zranění vypadli čtyři hráči, kteří na podzim hráli, dva máme teď na srazu reprezentace plážového fotbalu v Číně a to je prakticky jedna pětka i s gólmanem. Nemáme tak velkou soupisku hráčů, takže to bude těžké. Snažíme se přilákat další kluky. Uvidíme, třeba se v dalších zápasech objeví nějaké zajímavé jméno,“ doufal Kocour.