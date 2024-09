David Petr s Michalem Musilem (v modrém) obsadili na mistrovství republiky do 23 let pátou pozici.

Jakub Tručka dnes 08:15

Toužili po navázání na týmové kolegy Jana Hrdličku a Jana Kripnera, kteří si loni vybojovali bronzové medaile. Nakonec se však svitávečtí hráči kolové David Petr a Michal Musil z mistrovství Evropy do třiadvaceti let vrátili s pátou příčkou. Cestu za umístěním na pódiu jim zkomplikovala velmi náročná základní skupina, závěrečné tři výhry je však v německém Großkoschenu vynesly až do elitní pětky.