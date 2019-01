Kořenec – Unikátní golfová akce se koná o víkendu na hřišti v Kořenci. Golfisté se tam opět po roce pokusí o překonání rekordu v non-stop hře. Loňské maximum, které je oficiálním českým rekordem, vytvořil Vlastimil Štefl. Tento golfista na hřišti vydržel rovných 36 hodin a 11 minut v kuse.

Vše vypukne dnes v půl deváté ráno slavnostním zahájením. Akce skončí v době, kdy poslední vytrvalec odloží své golfové náčiní a opustí hřiště. Bude se loňský rekord otřásat v základech? Sám držitel rekordního času Vlastimil Štefl předpokládá, že ano.

„Za prvé bude lepší počasí. Loni celou noc pršelo, což bylo docela vyčerpávající a pro mnohé nečekané. Za druhé už mají všichni více zkušeností a vědí, jaké to je. Možná je to o té hranici, kterou se všichni snaží překonat. Loni jsme se snažili dostat přes hranici dvaceti čtyř hodin a nikdo jsme nevěděli, kolik se dá zahrát," vypráví Štefl, který loni za více než 36 hodin zahrál 133 jamek s počtem 659 ran, čímž se zapsal do české knihy rekordů.

Loni si většina účastníků netradičního klání vyzkoušela, že čtyřiadvaceti­hodinovka je překonatelná, a adeptů na nový rekord je tak hned několik. „Všichni mi půjdou po krku," s úsměvem tipuje Štefl, jenž je manažerem golfového resortu v Kořenci.

Cílem každého účastníka je co nejdéle hrát golf. Povoleny jsou pouze přestávky 9 a 18 minut po odehrání 9, respektive 18 jamek. Podobná akce se jinde v České republice nekoná. „Děláme to taky proto, že spousta lidí vnímá golf jako límečkovský a snobský sport. Přitom se u golfu dá zažít spousta zábavy a lze jej pojmout z mnoha stran. Naše kořenecké pojetí golfu je se u toho dobře bavit a vymýšlet takové srandičky, aby si to užili i ti, kteří nechtějí hrát jenom ten rigidní oficiální golf, který vidíte v televizi. Golf jako takový je vlastně nespoutaný," vysvětluje Štefl.

Nejzajímavější část programu přijde po západu slunce. Golfový areál se rozsvítí loučemi a do hry přijdou i světelné míče. „Většina hráčů se s tím v noci pere a zhorší se jim výsledky. Někteří nejsou míček dokonce schopni trefit, ale najdou se i tací, kterým se hra zlepší. Atmosféra osvětleného hřiště je zajímavá i pro diváky. Bude to vypadat trochu jako osvícený rej meteoritů," popisuje Štefl.

Turnaje se zúčastní i několik známých osobností. Například lyžařský trenér Tomáš Bank nebo herec Otto Kallus.