Prvními úspěchy se však tento rodák ze severní Moravy ukolébat nenechal. Zalíbení našel i v lezení po nejvyšších horách světa, paraglidingu nebo extrémních závodech. Nyní se připravuje na další výzvu – sólovou plavbu Across the Horizont dlouhou 6666 kilometrů přes Atlantický oceán na svépomocí postavené dřevěné plachetnici. „Snažím se využít na maximum toho, co příroda nabízí. Podařilo se mi jí přiblížit díky vodě, vzduchu, i zemi. Z každého úhlu pohledu je jinak krásná,“ vyznává se milovník adrenalinu.

Když jezdil v kajaku na divoké řece, štvalo ho, že je pořád jen ve studené vodě v údolí. „Tehdy jsem začal pokukovat po horách. Vrcholem v lezení pro mě byla expedice do Himalájí a výstup na jednu z nejtěžších stěn hory Changabang. Krátce na to jsem začal s paraglidingem. Tomu jsem se věnoval posledních osmnáct let na maximum, dokonce se mi podařilo létat i světový pohár v české reprezentaci,“ vypráví Krysta, který má za sebou mimo jiné také účast na jednom z nejextrémnějších závodů světa Red Bull Xalps, jehož cílem je překonat pomoci vlastních sil a padákového kluzáku vzdálenost přes celé Alpy ze Salzburku do Monaca.

V šestatřiceti letech očekávají s přítelkyní narození prvního potomka, živí ho létání a provozování zážitkové cestovní agentury. „Létáním jsem si splnil svůj sen, avšak teď už mě tolik nenaplňuje. Rád se v životě posouvám dál a učím se nové věci. Návrat k vodě a plachetnicím přišel zcela přirozeně. Poslední roky mě to žene k moři, jachtingu nebo regatám. Jachta, se kterou popluji asi třicet dní přes Atlantik, patří do nové lodní třídy ClassGlobe 5.80. Závod odstartuje v Portugalsku a je naplánovaný na letošní listopad. Věřím, že v červnu bych loď mohl vyzkoušet na Nových Mlýnech,“ naznačuje outdoorový nadšenec.

Podle plánů by stavba lodi měla vzít zkušenému staviteli asi šest set hodin práce. Téměř všichni závodníci si svoje jachty staví svépomocí. „Sem tam mi přijdou pomoct kamarádi, když mají čas. Plachetnice musí splnit přesné parametry dané plánem nebo popisem tak, aby klasifikací spadala do dané lodní třídy. Všechny lodě by tak měly být identické váhově, výbavou i velikostmi plachet,“ popisuje Krysta.

Vrcholem série závodů Across the Horizont má být v roce 2024 sólová plavba kolem světa. „Zatím jsem ještě neuvažoval o tom, jestli se jí zúčastním,“ směje se extrémní sportovec, který nyní více než kdy jindy hledá pro svůj nejbližší sen sponzory.

Obavy ze síly a nevyzpytatelnosti přírody podle svých slov žádné nemá. „Příroda je pro mě relax. Na moři, v horách i ve vzduchu se cítím bezpečně. Vždy mám pocit, že utíkám před nebezpečím na zemi právě do bezpečí přírody. Pochopitelně to vše s sebou nese pořádnou dávku pokory a splynutí s tím, co se kolem mě děje. Nevím, jak to přesně popsat, ale člověk zkrátka musí spolupracovat se živly. Při létání si z devětadevadesáti procent dělám to, co chci. A vždy doletím tam, kam chci. Stejně je to i s vodou, mořem, rybníkem. Vše má svou energii a důležité je, správně se na ni napojit,“ zdůrazňuje Krysta.