Otevřená, až živelná podívaná. Do Mostu míří Blanensko

Most, Blanensko – Krčí se u dna tabulky, ovšem hlavně proto, že Most odehrál zatím nejméně utkání v novém ročníku Superligy malého fotbalu a obě prohrál. Teprve třetí duel v sezoně vinou dvou odkladů sehraje na domácím hřišti 11. ZŠ Most v neděli od dvou hodin odpoledne proti Blanensku.

Blanensko z osmi vzájemných duelů porazilo Most pětkrát. | Foto: Mostecká liga malé kopané