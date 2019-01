Blansko /ROZHOVOR/ – Kuželkářky KK Blansko porazily na domácích drahách dlouhodobě nejlepší tým extraligy, Slavii Praha 6:2. Utkání sledovala naplněná kuželna. Výhra je satisfakcí za horší začátek sezony způsobený i tím, že si hráčky teprve zvykají na novou hernu.

Kuželkářky KK Blansko. Kapitánka Zdeňka Ševčíková vpravo. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Kuželkářky jsou po polovině soutěže osmé, tabulka nejvyšší ženské soutěže je ovšem nesmírně vyrovnaná. Na sestupové jedenácté místo mají náskok pouze pět bodů, na třetí místo zase ztrátu čtyř bodů. Všechno může být po dvou kolech jinak. „Je to vyrovnané, každý může porazit každého," říká v rozhovoru po důležitém vítězství kapitánka kuželkářek Blanska Zdeňka Ševčíková.

Vyhrály jste nad Slavií docela přesvědčivě, to se nestává každou sezonu…

Jo, ten výsledek vypadá hezky. Bylo to prestižní utkání, přišla velká účast, hlediště bylo plné, jsem ráda, že jsme se divákům odměnili.

Bylo to tím, že se vám tolik dařilo, nebo spíš soupeřkám míň?

Slavia nehrála moc dobře, kromě toho, že už za ni nehraje Dobešová, se jim ještě zranila jedna hráčka. Tvrdily, že s ní by vyhrály, ale to je takové kdyby. Slavia teď není tak suverénním týmem jako v minulých sezonách. Když jsme hrály u nich, tak si troufám říct, že by možná bez své nejlepší hráčky Nadi Dobešové nevyhrály, i když to je zase hra na kdyby. Každopádně Dobešová odešla po třetím kole a ty týmy, které se Slavií hrály potom, měly trochu výhodu.

Co říkáte vašim výkonům?

Bylo to hodně vyrovnané a výkony nebyly nejhorší, šestistovka sice nepadla, ale Zuzana Musilová shodila 591 kuželek. A Lucie Nevřivová porazila soupeřku, která v tomto ročníku ještě neprohrála. Bylo to vyrovnané, rozhodoval každý bod, čekalo se na to, kdo udělá chybu. A udělala ji pražská hráčka.

Povedlo se i nasazení do dvojic?

Jako domácí stavíme sestavu, takže doplnění dvojic je na soupeřkách. A bylo vidět, že to trenér Slavie měl promyšlené, věděl, jak na tom která hráčka je, bylo to velice vyrovnané.

A když srovnáte zápas se Slavií s tím s Valašským Meziříčím, které v Blansku předvedlo výborný výkon?

Valašské Meziříčí bylo lepší. Vždyť dvě hráčky u nás uhrály přes šest set kuželek.

Takže se vám už na nových drahách přece jen hraje lépe?

Je vidět, že už jsme si na nové dráhy trochu zvykly. Snad už to bude lepší.

Posouváte se i v extraligové tabulce, teď jste s dvanácti body osmé…

Tabulka je hodně vyrovnaná, na třetí místo ztrácíme čtyři body. Záleží na každém zápase. Aspoň je to zajímavé i pro diváky.

Je to tím, že týmy na čele nehrají bezchybně?

Všichni favorité teď prohrávají, ukazuje se, že každý je porazitelný. I v těch týmech na nižších příčkách nejsou špatné hráčky a snaží se porazit favority.

Říkala jste, že si na novou kuželnu sice zvykáte, ale ty výkony možná pořád ještě zaostávají za těmi dřívějšími.

Ty výkony ještě nejsou takové, ale třeba včera šlo dost o nervy, to se hraje jinak.

Mizérie z prvních kol je definitivně pryč?

Když se prohrává, tak ta nálada samozřejmě není nejlepší. Taková výhra nám určitě zvedne sebevědomí, psychicky nám pomůže. Byl to teprve druhý zápas z jarní části, doma už ale budeme hrát jen čtyřikrát, zbytek venku.

Je to výhoda nebo nevýhoda, že hrajete jen čtyřikrát doma a pětkrát venku?

Jak se to vezme, venku máme soupeře z horní části tabulky, jedeme do Zábřehu, do Přerova i do Valašského Meziříčí. Doma hrajeme spíš s těmi slabšími, snad nám ty zápasy ještě nějaké body přinesou. Ale je jasné, že nesmíme podcenit žádného soupeře.