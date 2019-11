Brno – Z ragby na tenis, pak hned k vodnímu pólu nebo beachvolejbalu. Ani televizní přenos nepřenese fanoušky najednou na tolik sportovišť jako Olympijský festival, který na přelomu července a srpna příštího roku opět uspořádá Brno.

Tisková konference k Olympijskému festivalu 2020 - Lucie Šafářová, David Kostelecký a Jiří Lipták. | Foto: Deník / Attila Racek

U příležitosti olympijských her v Tokiu 2020 se na koupališti Riviéra a v přilehlém areálu Komety otevřou brány festivalu, který nabídne 47 druhů sportu. „K létu a olympijským sportům samozřejmě patří voda a tahle oblast nabízí fantastické zázemí k tomu, aby návštěvníci zažili to, co všichni sportovci a členové doprovodních týmů v Tokiu,“ přiblížil výběr lokality generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík. Obdobné parky budou ve stejnou dobu i v Praze a v Ostravě.