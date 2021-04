V tuto chvíli tak před sebou mají necelé dva týdny společné přípravy. Dosud trénovali individuálně. „Z hlediska zdraví hráčů to není pořádku. Když kluci celou zimu neházeli, nebudou za tak krátký čas připravení zvládnout sto nadhozů za zápas. Hráči musí být aspoň měsíc v tréninkovém procesu, aby si tělo zvyklo,“ přibližuje blanenský trenér Ivo Kučera.

U svých svěřenců tak plánuje zátěž pozvolna zvyšovat. „Řeším to každé jaro. Klukům počítám nadhozy a po určité hranici, kterou postupně zvyšujeme, je automaticky střídám. První měsíc přípravy jde o jedinou možnost, jak snížit riziko zranění,“ vysvětluje.

Baseballisté Olympie tak před sebou mají spoustu práce. „Čekají nás drily v poli a sbírání odpálených míčů, aby si kluci obnovili automatismy, na které jsou v sezoně zvyklí,“ říká zkušený kouč.

Nejvyšší domácí soutěž odstartuje 9. dubna, od 1. dubna ale můžou týmy absolvovat přípravná utkání. „V pátek odpoledne odehrajeme dva zkrácené zápasy proti Drakům. Víc přípravných duelů před startem extraligy bohužel nestihneme,“ krčí rameny blanenský lodivod.

K dispozici bude mít pro novou sezonu hned několik posil. Z brněnské Techniky přišli Michal Klimeš a Vojtěch Pomazal. Díky vzájemné spolupráci s brněnskými Draky pak tým doplní také trojice Martin Pernička, Adam Prudil a Václav Tauš. „Martin za nás nastupoval už v loňské sezoně. Adam je blanenský odchovanec a strávil u nás druhou polovinu minulého ročníku, tentokrát zůstane celý rok. Celou sezonu zůstane taky Vašek Tauš,“ popisuje.

Kromě toho tým doplní japonský catcher Natsuhiko Ue, kterého blanenští příznivci dobře znají. Poprvé za Olympii nastoupil před třemi lety a stal se jedním z tahounů týmu. Přijít by měl taky nadhazovač z Venezuely. „Máme podepsané smlouvy a vyřízená jsou i povolení pro vstup hráčů do České republiky. V tuto chvíli řešíme už jen přílet,“ odtajňuje Kučera, jehož svěřenci loni zazářili v extraligové baráži a s přehledem uhájili příslušnost mezi elitou.

A jaký je cíl blanenského celku pro letošní sezonu? „Vzhledem k tomu, že se má extraliga od příští sezony zúžit z deseti na osm týmů, je primární cíl nejvyšší soutěž udržet. Dřív to mohlo znít jako klišé, letos je to ale opravdu hlavní cíl. Myslím, že nejen pro nás, ale pro víc klubů. Rádi bychom se samozřejmě porvali o účast v první šestce, to je velké lákadlo,“ přiznává blanenský stratég.

První hrací víkend čeká hráče Olympie trojboj proti brněnským Hrochům, kteří loňský ročník zakončili na pátém místě poté, co jim těsně unikl postup do play-off. „Hroši před sezonou velmi posílili, mají nabitý kádr. My jsme ale zvyklí, že v prvních kolech potkáváme náročné soupeře. Asi nikdo nečeká, že Hrochy třikrát porazíme, každé vítězství bude z tohoto pohledu plus,“ dodává Kučera.