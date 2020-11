Jak jste spokojeni s průběhem sezony a konečným umístěním vašeho týmu?

S průběhem sezony spokojeni nejsme, určitě naše představa byla jiná než deváté místo po základní části. Ale směr k tomuto umístění jsme nabrali sami hned v prvním hracím víkendu, když jsme nezvládli obě utkání s Technikou… V baráži jsme nezačali úplně šťastně, ale nakonec jsme se semknuli, dokázali vyhrát osm zápasů v řadě a vybojovali nejlepší umístění pro klub za dlouhou dobu.

V čem byly vaše největší přednosti a nedostatky?

Když zhodnotím základní část dle statistik, měli jsme nejslabší pálku a pole, skoro nejhorší statistiky nadhozu, což je myslím dostatečně výmluvné.

Jak se vám líbila soutěž v podstatě bez cizinců, přinesla něco pozitivního pro český baseball?

Přinesla spoustu šancí pro mladé hráče, což považuji za veskrze pozitivní.

Který tým či hráč vás nejvíce překvapil?

Jako tým mě na začátku překvapila Technika, jak se pálkařsky zvedla oproti minulé sezoně, z jednotlivců mě zaujal mladý Mikuláš Hanuš ze Sabatu.

Co stálo za pádem Techniky do první ligy?

Na to si musí odpovědět spíše vedení a hráči Techniky. Jinak je to obrovské překvapení, tento tým nikdy z ligy nespadnul, pálkařsky působil konzistentně, zejména na začátku sezony. Kdyby vyhrál poslední zápas základní části proti Drakům, postoupil by do vyřazovacích bojů a tohle by se nestalo. Pak následovala nezvládnutá baráž, důvody přesně nevím, možná podcenění, omluvenky zkušených hráčů. Když se na to podívám racionálně a ekonomicky z našeho hlediska, musíme v další sezóně jet místo dvaceti kilometrů na Kraví Horu dvě stě kilometrů do Jablonce.

Jak je to s přípravou?

Plánování přípravy je nyní pro všechny s ohledem na vládní opatření složité. Rádi bychom začali v listopadu….

Co má teď baseballový trenér na práci, když nemůže trénovat?

Měl bych se starat o to, jak poskládat tým na příští sezonu, ale pokud člověk neví, co bude, jde to těžko. Od vedení soutěže jsme byli ubezpečeni, že by příští ročník měl být včetně cizinců, ale úplnou jistotu nemáme. Ve hře je také návrh na snížení počtu cizinců v klubu. Ze současných celkových pěti a tří na hřišti by mělo dojít ke snížení na maximálně dva ve hře a čtyři na soupisce. Uvidíme, jestli tento návrh projde. V listopadu by mělo být jasno, zároveň je to doba, kdy se zahraniční posily domlouvají.

Bude někdo z Olympie odcházet?

Jsme malý klub, když se u nás objeví nějaký šikovný kluk, z větších klubů vzniká tlak, aby šel hrát k nim. Tomuto rozumím, je to normální vývoj, pokud se jedná o dospělé hráče. Moc tomu ale nerozumím, pokud se jedná o mládežnické kategorie. Na druhou stranu máme možnost pracovat s hráči, kteří v lepších klubech nedostávají tolik příležitostí. Nejsou to špatní hráči, jen jsou v týmu, v kterém je příliš velká konkurence.

Budete nějak posilovat mužstvo?

Snažím se pracovat na posílení týmu. Cest je víc. Jedna z nich je spolupráce s Draky Brno, další možnost je posílení o cizince. Zde jsme ale limitováni finančními zdroji. Aktuálně řešíme návrat vnitřního polaře Vojty Pomazala, který tři roky hrál za Techniku. Jeho přání je vrátit se zpět do Blanska.

Objeví se tedy nějací cizinci v sestavě, pokud to situace okolo pandemie koronaviru dovolí?

Cizinci jsou hlavně o financích, já ale nejsem velkým zastáncem toho, aby tady byl nějaký přetlak cizinců. Pozitivní na nich je, že jednoznačně zvedají úroveň extraligy, motivují naše hráče, na druhé straně zabírají domácím hráčům místo v sestavě, což může být likvidační pro mladé baseballisty. V loňské sezoně jsme měli rozpracované tři cizince, vypadalo to, že na to budeme finančně připraveni a naši partneři nám toto pomohou uskutečnit. Tohle všechno nakonec padlo. V této chvíli pracuji na tom, abychom přivedli catchera, neboť to je náš dlouhodobý problém. Pokud chceme pomýšlet na opravdu dobré umístění v extralize, budeme potřebovat ještě jednoho kvalitního nadhazovače, který by doplnil na kopci naše kluky.

A avizovaná spolupráce s Draky?

Určitě v ní budeme pokračovat, jen to bude trošku jinak než v posledním ročníku. Měli jsme nahostováno osm hráčů včetně Davida Winklera, což je opravdu hodně. Myslím, že je to výhodná spolupráce pro obě strany.

Jakou roli bude chtít hrát Olympia v příštím roce v extralize?

Zklamáním pro mě byla základní část. Věřil jsem, že když nebudou v lize cizinci a my máme dva velmi dobré nadhazovače, budeme hrát o nejlepší šestku. Nakonec z toho bylo deváté místo a baráž. V kontextu návrhu na herní systém soutěže v roce 2022, jehož jsou součástí jsou opravdu velké změny, bude umístění v další sezóně opravdu důležité. Budeme opět bojovat o nejlepší šestku. Každý rok se zvedáme, po desátém místě před čtyřmi lety jsme poté skončili devátí, pak osmí a letos z toho bylo sedmé místo. Věřím, že tento trend udržíme a budeme konkurenceschopní nato, abychom se úspěšně porvali o šesté místo.

TOMÁŠ SRNSKÝ