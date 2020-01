Tým MO Svitávka 2 ve složení David Richtr a Jan Stibor utržil šest bodů za dvě výhry v šesti utkáních a to proti oddílovým kolegům a proti týmu Chrastavy. Ostatní zápasy skončily pro ně bez bodu.

Tým SC Svitávka 2, který hraje letos v novém bratrském složení Pavel a Lukáš Richterovi, nejel na turnaj s přehnanými ambicemi. Právě druhý jmenovaný z této dvojice se vrátil do hry po několika letech. V šesti zápasech nevybojovali ani bod, ale velmi pozitivním bylo, že až na jeden zápas prohráli bratři vždy pouze o jediný gól, což je dobrý signál do dalších kol.

První liga má na programu v sezoně další dvě kola, a to sice 30. května v Praze a 19. září ve Svitávce. „Vstup do nové sezony sice ani jednomu týmu nevyšel podle představ. Těsné výsledky ale značí, že bylo mnoho dalších bodů do tabulky na dosah. Snad budou mít naši hráči v dalších kolech víc štěstí a posunou se v tabulce celkového hodnocení výše. Krom prvního týmu, který získal velký náskok, je vše otevřené,“ uvedl za vedení oddílu Jiří Hrdlička mladší.

Osmnáct bodů v prvním turnaji vybojovaly Nezamyslice, které se usadily na čele o pět bodů před Šitbořicemi.

Všechny české soutěže v kolové hraje sedm týmů, což platí o extralize, první lize i druhé lize, které v soutěžních kolech v sezoně soutěží mezi sebou o body do tabulky. V konečném součtu bodů pak vždy první dva týmy přímo postupují do vyšší ligy a poslední dva celky naopak sestupují do nižší.

V první lize letos startují dva týmy ze Svitávky, celky Šitbořic, Prahy, Zlína, Chrastavy a Nezamyslic.