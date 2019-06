Do projektu se v uplynulém ročníku zapojilo 1262 škol. Třetina z nich splnila podmínky pro losování hlavních cen od společnosti Hervis Sports v celkové hodnotě jeden milion korun.

Nejcennější poukaz z jihomoravských zástupců získala Základní škola Slavkov u Brna, která dosáhne na vybavení v hodnotě čtyřicet tisíc korun. Dvacet tisíc korun mají k dispozici brněnská ZŠ Herčíkova a ZŠ Brno, Jana Broskvy. O deset tisíc méně pak škola v Sokolnicích a ZŠ Brno, náměstí Míru.

Mezi pomůcky, které si školy na základě poukazu pořídí, patří činky, dresy, cvičební podložky či pomůcky na míčové sporty. „Zatím nejsme rozhodnutí, jaké vybavení pořídíme. Vždycky se hodí míče a uvažujeme nad stolem na stolní tenis. Vše ještě musíme společně projednat s vedením školy a vybrat to nejpotřebnější,“ uvedla vyučující tělocviku Drahomíra Floriánová ze Základní školy Brno, Jana Broskvy.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo v trampolínovém centru HOP arena v Čestlicích u Prahy, kde byly pro děti i vyučující připravené hry a soutěže. „V Hop areně to bylo úžasné, skvělé zázemí. Děti si slavnostní předání moc užily. Stejně tak dospělí, kteří si trampolíny vyzkoušeli. Den se povedl, bylo to moc fajn,“ těšilo Floriánovou.



Akce se zúčastnila i bývalá brněnská basketbalistka a ambasadorka projektu Ilona Burgrová, šermíř Jiří Beran nebo skokan do vody Michal Navrátil. „Zrovna minulý týden vybojoval Jiří Beran bronz na evropském šampionátu, dětem jsem to hned připomínala. Setkání s takovými ikonami je pro ně vždycky velký zážitek a zkušenost,“ popsala Floriánová.



Čas strávený s mladými nadějemi a zástupci škol si pochvalovali i zapojení sportovci. „Trampolíny miluju celý život. Akce se povedla na jedničku. Sportovali jsme, závodili s dětmi i mezi sebou navzájem s ostatními ambasadory projektu. Byl jsem nadšený,“ řekl s úsměvem Navrátil.



Kromě výherních škol se i všechny ostatní zapojené mohou už 29. června těšit na Olympijské diplomy a Odznaky všestrannosti, které žáci získají díky svému celoročnímu zapojení do Sazka Olympijského víceboje.



Sazka Olympijský víceboj je společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky. Jeho cíl je ukázat dětem sport jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Školy si mohou vybrat, zda budou s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu vhodné pro 1. stupeň základních škol a pomohou jim tak vybrat sport, pro který mají přirozený talent, nebo se zapojí do Odznaku všestrannosti, jehož disciplíny rozvíjejí sportovní všestrannost. Každý rok se zapojí přes 150 tisíc žáků České republiky.