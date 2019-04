Blansko - Po bezmála dvaceti letech se do Blanska vrací závod horských kol cross country. Sportovní oddíl ACT leraK Blansko pořádá v sobotu závod horských kol v areálu Rekreační oblasti Palava. Kategorie jsou vypsány od odrážedel až po veterány. Závod je zařazen do seriálu JmC Cup 2019.

Ilustrační foto | Foto: ČEMBA/Miloš Lubas

Jedná se o divácky atraktivní okruhový závod, nad kterým převzal záštitu starosta města Blanska Jiří Crha. V dopoledních hodinách proběhnou závody dětí do čtrnácti let. Tratě jsou převážně vedeny po travnatých plochách areálu. Starší kategorie pak zavítají i do přilehlých lesů.