Nadšená amatérka začala se závody před osmi lety, kdy u Tábora okusila Sudoměřický triatlon. „To byla ještě sranda na horském kole,“ culí se Pohanková.

Od té doby urazila náročnou pouť k dlouhým distancím, na začátku července při Challenge Roth absolvovala už pátý ironmanský podnik. „Triatlon je pro mě životní styl. Výzva, která se dá překonávat. A baví mě při nich setkávání s kamarády,“ objasňuje svou vášeň.

Mezi víc než padesátkou dokončených závodů mají výsostné místo dvě účasti při extrémním Wintermanu. Dlouhou premiéru zažila před třemi lety na Moraviamanu v Otrokovicích. „Nejdřív jsem běhala, ale vždycky jsem myslela na triatlon, bavilo mě plavání a kolo. Krátké závody už tolik nevyhledávám, jen někde blízko. Držím se toho, že doba závodu má být delší než čas dojezdu na něj. Půlky a dlouhé jsou teď pro mě top,“ popisuje žena, která pochází z Valů u Přelouče.

Osobní ironmanský rekord drží z německého Rothu. Vzdálenosti 3,8 kilometr plavání, 182 kilometrů na kole a 42,2 kilometrů dlouhý běh tam zvládla za 11 hodin a 52 minut. Na amatérku slušný počin. „Před závodem se těším, při něm bych se na to kolikrát vykašlala, ale jak se blíží konec, cítím hrdost, že jsem něco dokázala. Jde o překonávání hlavy,“ poznamenává.

Coby středoškolská učitelka si najde čas na přípravu. „Neměla bych to říkat, ale povolání hraje roli v dobré přípravě,“ potvrzuje.

Zpočátku jí pomáhala kniha české legendy Petra Vabrouška s názvem Jak na triatlon. „Každý den jsem něco dělala podle jeho plánu, knížka mi hodně pomohla, abych vůbec věděla co a jak. Dodržovala jsem ho aspoň z osmdesáti procent a stačilo mi to, aby vše krásně vyšlo. Je rozepsaný po týdnech a směřovaný na Moraviamana,“ líčí Pohanková.

Základ přípravy na dlouhý triatlon tvoří pravidelná dřina, tím se řídila. „Před prvním celým ironmanem jsem si nedokázala představit, co to bude výkon, byl pro mě z říše snů. Fakt jsem makala,“ upozorňuje.

„Teď už na tréninkový plán vůbec nekoukám, už mám v hlavě co dělat a jezdím podle pocitu. Když se mi nechce, trasu zkrátím,“ doplňuje.

Na intervalový trénink ji ovšem neužije, spíš se zaměřuje na delší kilometráž. „Ráda vezmu kolo a vyjedu pryč dvě stě kilometrů jen s baťohem. V nejtěžším týdnu jsem dvakrát plavala čtyři kilometry,“ podotýká.

S během jí pomáhá manžel Martin, který se věnuje ultra dlouhým distancím. „Do přípravy s ním zahrnuji běhy kolem šedesáti, sedmdesáti kilometrů. Jsem moc ráda, že mě manžel podporuje,“ děkuje na dálku.

Závodně se v nadsázce přirovnává k dieslovému motoru. „Krátké triatlony jsou na mě rychlé, rozběhnu se a všichni jsou v cíli. Ale hodně dlouho vydržím ve stejné frekvenci,“ říká.

Za podstatné při dlouhých triatlonech považuje Pohanková především správné stravování. „Četla jsem, že dlouhým triatlonem se člověk musí prožrat, což je pravda,“ směje se.

Seriál Triexpert Jak na triatlon

Deník Rovnost ve spolupráci se společností Triexpert nabízí svým čtenářům seriál s názvem Jak na triatlon. Věnuje se stále oblíbenějšímu sportovnímu odvětví, které spojuje tři různé disciplíny: plavání, cyklistiku a běh. Z původních deseti jej díky návrhům dalších témat rozšíříme na dvacet dílů. Dozvíte se mimo jiné, jak si správně vybrat typ závodu, jak ideálně rozvíjet kondici, dočtete se o vhodné výživě, správném cyklistickém posedu, výběru materiálu či možnostech regenerace. Pravidelný seriál najdete na stránkách Deníku Rovnost každý čtvrtek. Pokud máte tipy na témata, která vás o triatlonu zajímají, pište na e-mail jaroslav.kara@denik.cz.

„Trpím na to, že mi bývá hrozně blbě od žaludku, ale v Rothu jsem teď poctivě celou dobu na kole do sebe ládovala tamní preclíky a udělaly mi strašně dobře. Poprvé jsem tam jela na jednom banánu a běžela o dvacet minut pomaleji,“ porovnává pětatřicetiletá závodnice výkony.

K nezbytné součásti její bežecké výbavy pak patří pěnová houbička. „Beru si ji s sebou, i když na závodě nejsou. Pořád ji mám v ruce a ochlazuji se,“ přidává radu.

Před závody se pak drží hesla pěti P pro úspěch: Proper Planning Prevents Poor Performance. Tedy v překladu – správné plánování zabraňuje špatnému výkonu. „Musím všude přijet včas, prohlédnout si, kde je start a cíl, vždycky si přečíst propozice, co musím a nesmím. Jsem ráda dobře připravená,“ vysvětluje.

Vedle závodění se už druhý rok pohybuje na triatlonech také v roli rozhodčí, například na Moraviamanovi. „Říkala jsem si, že to chci vidět z druhé stránky. Dokážu se vžít do role závodníků, vím, na co se jako rozhodčí zaměřit, jaké chyby můžou udělat třeba v depu. Mám pro ně pochopení, kromě draftingu, ten mě mě rozčiluje i jako závodníka,“ zmiňuje nepovolené hákování při cyklistice.

Při ikonickém Challenge Roth zase zažívá atmosféru i z pozice dobrovolníka v depu. „Beru kola od závodníků a odnáším je do stojanu. Je to celodenní šichta. Když jsem nesla Frodenovo, úplně se mi klepaly ruce,“ líčí setkání s dvojnásobným světovým šampionem z Německa Janem Frodenem.

„Když jsme z kamionu vykládaly tašky na běh, většina měla dvě kila, ale jeho byla lehká. Posvátně jsem do ni nahlédla a měl v ní jenom tenisky a kšiltofku,“ popisuje Pohanková, která žije v Hradci Králové.

Na konci srpna se chystá na zdolání Jánošíka – extrémního triatlonu na Slovensku poblíž Žiliny, v rodišti tamního národního hrdiny. „Startujeme o půlnoci v Oravské přehradě, pak 185 kilometrů na kole s převýšením 2600 metrů do Těrchové a maraton v Malé Fatře s převýšením 3200 metrů,“ přibližuje náročnou výzvu.