Poprvé se na mezinárodní akci rozběhl v národních barvách a domů dovezl hned tři medaile. V takové formě se na mistrovství Evropy dorostenců koncem srpna představil orientační běžec Jan Strýček.

Orientační běžec Jan Strýček z Letovic si odbyl premiéru na mistrovství Evropy dorostenců. | Foto: se svolením Jana Strýčka

V hlavním městě Litvy nejprve získal bronz na klasické trati v kategorii do šestnácti let. V tříčlenné štafetě urval stříbro, ale nejlepší výkon si schoval nakonec. „Poslední den byl sprint na 3,3 kilometru přímo v hlavním městě Vilniusu. Zaběhl jsem jej za 12:55 a vyhrál. Byla to neuvěřitelná zkušenost, strašně se mi to líbilo. Tratě byly hodně pěkně postavené,“ popsal Strýček.