OBRAZEM: Výstava Oldřicha Klímy v Rájci

Rájec-Jestřebí - V rájecké knihovně si lidé mohou až do 24. února prohlédnout fotografie tamního rodáka Oldřicha Klímy. Výstava je otevřená v pondělí a čtvrtek od devíti do šesti a v úterý, středu od devíti do tří hodin odpoledne.

Autor: Jan Charvát