Petrovice - Ze závodu Hraběnčino běhání, Memoriálu Jaroslava Parmy, v Petrovicích se za léta jeho pořádání stala oblíbená a důstojná tečka za Vánočními svátky běžců ze širokého okolí.

Také letošní už 24. ročník si proto nemohli nechat ujít. V hlavních kategoriích se startu se sešlo sto deset vytrvalců. Pro ty z Blanenska to byl zároveň poslední díl seriálu Okresní běžecké ligy. „Tu stovku máme už třetí rok po sobě, takže jsme spokojení. Mezi svátky, kdy mnoho lidí někam odjíždí, je to určitě výborné číslo. A navíc i dětí se letos sešlo hodně, rovných osmdesát, a hlavně ty nejmladší kategorie byly hodně našlapané. Úplně nejmladším účastníkem byl Denis Bernard z Boskovic. Teprve tříletý závodník si se svou trasou poradil zcela bez pomoci rodičů“ radoval se ředitel soutěže Jiří Vrtílka.

Právě pro děti pořadatelé připravili zajímavou novinku. Program nezačal od nejmladšího, ale naopak od nejstaršího žactva. Záměr je nasnadě. Aby se ti nejmenší co rychleji po svém závodě dostali na vyhlášení výsledků „Inspirovali jsme se Brněnským běžeckým pohárem. Ve stávajícím modelu museli ti nejmladší na startovní čáru jako první a poté, co si odzávodili, čekali celkem dlouho na své vyhlášení. A v tomto ročním období bývá pořádná zima. Už při prvním testování se nám to osvědčilo. Měli jsme tu tři stupně a mlhu, malí přišli na start až na poslední chvíli a při vyhlašování výsledků nebyli tak promrzlí. Všechno se tím urychlilo. Dobrý krok, zůstaneme u toho,“ ujistil ředitel závodů.

Vysokou laťku si udržela i sportovní úroveň závodů. Všechny muže porazil junior VSK Univerzita Brno Daniel Kotyza a mezi ženami byla nejrychlejší Martina Vévodová z AK Perná. Kotyza se ujal vedení už na prvním kopečku a pak již nikým nerušen mířil do cíle. Vévodová v přímém souboji porazila loňskou vítězku Terezu Ďurdiakovou z AK Olymp Brno, přičemž mezi obě zkušenější závodnice se vklínila výborná starší žákyně ASK Blansko Pavla Štoudková. „Rekordy závodu sice nepadly, ty jsou v obou kategoriích hodně vysoko, ale Kotyzův čas pod sedmnáct minut i Vévodové devatenáct a půl minuty, to je značka kvality. Martině závod v Petrovicích zřejmě sedí, protože od roku 2015 vyhrála třikrát a jednou byla druhá,“ chválil Vrtílka. Oba vítězové si odvezli tradiční první cenu, krocana.

Nejlepším reprezentantem regionu byl Jan Kohut z Blanska. „Sám ale s pátým místem asi nebude moc spokojený, protože má nějaké zdravotní potíže. Já bych vyzvedl i Vojtu Grüna. Po, řekl bych, stabilním dobrém výkonu doběhl šestý a v klidu si pohlídal celkové vítězství v Okresní běžecké lize. Jsem rád, že po delší době se na startu objevil junior Štěpán Stloukal. Přáli bychom si, aby pokračoval dál, protože kategorie juniorů a juniorek jsou početně výrazně nejchudší,“ dodal ředitel závodů.

Hraběnčino běhání

Absolutní pořadí - muži: 1. Daniel Kotyza (Univerzita Brno) 16:56,43 min., 2. Pavel Hrdina (Perná) 17:04,15, 3. Jan Havlena (Spirit Brno) 17:07,41, 4. Pavel Dvořák (Biatlon Prostějov) 17:17,69, 5. Jan Kohut (Blansko) 17:24,32, 6. Vojtěch Grün (Elite Sport Boskovice) 17:54,35, 7. Štěpán Stloukal (leraK Blansko) 18:25,62, 8. Lukáš Koudelka (Drnovice) 18:36,49, 9. Stanislav Široký 18:47,89, 10. Tomáš Večeřa (oba Blansko) 18:57,79 atd.

Ženy: 1. Martina Vévodová (Perná) 19:31,14, 2. Pavla Štoudková (ASK Blansko) 19:50,62, 3. Terza Ďurdiaková (Olymp Brno) 20:15,96, 4. Pavlína Poláčková (Drnovice) 21:02,43, 5. Tereza Charvátová (Elite Sport Boskovice) 21:51,97, 6. Lenka Hrabovská (Drnovice) 22:13,77 atd.

Dětské kategorie - starší žáctvo: 1. Tomáš Komárek (ACT leraK Blansko) a Pavla Tajovská (Biatlon Blansko). Mladší žactvo: 1. Matyáš Charvát a Viktorie Křížová (oba Elite sport Boskovice). Starší přípravky: 1. Martina Šamšulová (Elite sport Boskovice) a Dominik Šenkýř (Silůvky). Mladší přípravky: 1. Eliška Zamazalová (ASK Blansko) a Vojtěch Korgo (AK J. Kohuta). Nejmladší děti: 1. Anežka Halasová (Orel Vyškov) a Michal Hrabovský (AHA Vyškov).

Kompletní výsledky po jednotlivých kategoriích jsou na: www.oblblansko.cz