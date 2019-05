Brno /JAK NA TRIATLON/ – Už jen měsíc zbývá do startu Czechmana, který naplno rozjede českou triatlonovou sezonu na středních a dlouhých tratích. Jak správně vyladit za tu dobu závodní formu, je alchymie, ke které si profesionální i amatérští sportovci dojdou často delším zkoušením. Závěrečné přípravě se věnuje šestý díl nového seriálu Deníku Rovnost Jak na triatlon.

Obhájkyně triumfu na Czechman triatlonu Pavlína Baťková. | Foto: Deník / Redakce

V jednom se ovšem triatlonisté shodují. Už není prostor na dlouhé objemové tréninky, jako spíš kratší a intenzivní. „Jde o to, aby člověk dostal chuť a byl na tréninky odpočatý. Když je unavený a dělá intenzitu, není to psychicky ideální, začátečníka to může odradit,“ upozorňuje Tomáš Řenč, loňský vítěz Czechmana i Moraviamana, tedy úřadující český triatlonový šampion na střední i dlouhé vzdálenosti.