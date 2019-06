O medaile v nové kolekci. Jihomoravský kraj bude v Liberci obhajovat zlato

Brno - Na výpravu Jihomoravského kraje nečekaná nic jednoduchého. Před dvěma lety byla na Olympiádě dětí a mládeže nejlepší ze všech a došla až pro celkové zlato v pořadí krajů. O to se budou mladí sportovci snažit i v posledním červnovém týdnu tohoto roku v Liberci. „Obhajoba by byla fajn, nicméně si ceníme nejen každé získané medaile, ale v podstatě každého výsledku našich sportovců, protože do svého výkonu dají vše,“ potvrzuje vedoucí výpravy Kateřina Konečná.

Logo ODM pro rok 2019 v Libereckém kraji. | Foto: Deník

„Silná výprava, domácí prostředí, obsazenost všech sportů… Atmosféra na poslední letní olympiádě v Brně byla fantastická, všechny účastníky i přihlížející doslova vtáhla. Všichni byli prostředím silně motivovaní a podávali neskutečné výkony do poslední minuty či metru. Ten týden se prostě povedlo vše, co mohlo,“ shrnula vedoucí výpravy Jihomoravského kraje letní hry v roce 2017 a přiznává, že letos bude cesta za ziskem nejcennějšího kovu těžší třeba i proto, že se kraji nepodařilo obsadit skoky na trampolíně a nejistá je také situace u street art. Již brzy nastoupí do boje 299 sportovců reprezentující Jihomoravský kraj. Na slavnostním zahájení je jako vlajkonoška povede karatistka Veronika Mišková. Ta se Olympiády dětí a mládeže účastnila jako sportovkyně a v roce 2017 se představila v roli trenérky. Nyní se připravuje na Evropské hry v Minsku a kdoví, třeba bude reprezentovat i na olympijských hrách v Tokiu. Další zajímavostí je, že za obhajobou se Jihomoravský kraj vydá v nové kolekci oblečení. „Výprava bude mít společné oblečení v nových barvách Jihomoravského kraje. Již nebudeme, jako v minulých letech, v barvách Brazílie, tedy žlutá, zelená, modrá, ale v modro-červené, respektive modro-růžové, kombinaci,“ vysvětluje Konečná. Sebevědomí ale této partě rozhodně nechybí. „Výprava může na medailové umístění pomýšlet v podstatě ve všech sportech,“ říká Konečná. „Všude máme velmi dobré sportovce. Tradičně silní jsme například v gymnastice, plavání, stolním tenise, orientačním běhu, střelbě. V rámci výpravy je zde několik mistrů republiky či vítězů národních lig v daném sportu, což nás jistě papírově řadí mezi favority.“ Kostelecký, Hanzlíčková... Evropskou olympiádu rozzáří i jihomoravské hvězdy Přečíst článek › Připomíná však, že sport je plný nečekaných výsledků, takže se můžeme i letos stát svědky nejednoho překvapení. Vedoucí výpravy také objasňuje výběr jednotlivých sportovců. „Zpravidla jsou nominováni sportovci dle aktuálních výsledků v sezoně, pořadí v aktuálním žebříčku nebo členové krajských výběrů,“ povídá a jmenuje nejvýraznější jména, která stojí za to sledovat: „Ve výpravě máme docela hodně osobností a nerada bych někoho opomenula. Lze zmínit například stolního tenistu Štěpána Brhela. Štěpán je několikanásobný mistr republiky a účastník mezinárodních turnajů.“ „Další členkou výpravy je tenistka Sára Bejlek, která je ve své věkové kategorii několikanásobnou mistryní republiky a také mistryní Evropy 2018 v družstvech. Silné bude třeba také družstvo basketbalistů, kde je spousta hráčů vítězi národní ligy. Gymnasté, kteří patří dlouhodobě mezi špičku… Tohle je však opravdu jen okrajový výčet. Věřím, že se nám při Olympiádě dětí a mládeže všichni postupně představí,“ dodává na závěr. HELENA HEGEĎOVÁ

Autor: Redakce