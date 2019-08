O to neuvěřitelnější se zdá počin vítěze Petra Soukupa (na snímku), který trasu s distancemi 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21,1 kilometru běhu zvládl za 4 hodiny, 9 minut a 48 sekund. „Je to neskutečné. Běžel, jak kdyby bylo pětadvacet stupňů. Ještě doběhl a smál se na lidi kolem,“ kroutil hlavou Novotný.

V cíli druhému Vojtěchu Rakušanovi nadělil Soukup víc než 24 minut. Další dvě a půl minuty ztratil třetí Petr Cmunt. „Letos panovaly hodně těžké podmínky – teplo a foukal silný vítr. Byl jsem rád, že to mám za sebou,“ oddechl si v cíli šampion z Nové Paky, který obhájil loňský triumf.

Z vody přitom šel na třetí pozici, před ním s téměř dvouminutovým náskokem vylezli Rakušan a Filip Václavík. „Přibližně na desátém kilometru jsem se dostal do vedení. Do depa jsem přijel s přibližně pětiminutovým náskokem. Ten jsem pak pomalu navyšoval i v běhu. Ale kvůli těm podmínkám to vůbec nebylo tak snadné, jak se z výsledků může zdát,“ podotkl Soukup.

PálavaRace se letos stal pátým závodem letošního ročníku Czechman Tour, Českého poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu. Souboj žen při něm ovládla Renáta Benčová, která zvítězila za 5:21:07. Druhá doběhla do cíle Martina Novotná a třetí Šárka Vašířová. „Ještě teď nemůžu uvěřit, že se mi podařilo vyhrát. Triatlon dělám teprve rok,“ radovala se vítězka.

Nejrychleji plavala Vašířová, z vody vylezla s víc než dvouminutovým náskokem před pozdější šampionkou. „Vyplavala jsem na páté pozici. Ale věděla jsem, že v cyklistice jsem silná, takže se mi dařilo soupeřky postupně předjíždět,“ popsala Benčová.

Úmorné vedro ovlivnilo i klání triatlonistek. Do depa přijela Benčová na první pozici pouze minutu před Silvií Pavlíčkovou, která si připsala nejrychlejší cyklistický čas. „Silvie šla hned v úvodu běhu přede mě a ani jsem nepočítala, že můžu vyhrát. Ještě na poslední obrátce byla přede mnou. Pak jsem ale viděla, jak zpomaluje. Tři kilometry před cílem jsem ji předběhla. Silvie pak bohužel zkolabovala a nedokončila,“ sdělila Benčová.

Sedm kilometrů dlouhý běžecký okruh po hrázi dolní Novomlýnské nádrže představoval pro většinu účastníků boj o pouhé dokončení. „Teplý vzduch se nehýbal a ztěžoval dýchání. Druhý rok jsme na Pálavě zažili krupobití, což bylo taky nepříjemné. Závodníci vyjeli za třicetistupňového vedra a pak schytali kroupy. Ale letos to bylo zatím největší peklo od začátku do konce. Plavalo se v neoprénech, protože voda byla studená, takže se účastníci vařili i při plavání,“ popsal Novotný.

Pořadatelé tak už přemýšlejí, jak příští rok aktérům vylepšit podmínky. „Takové počasí je daleko náročnější na udržení pitného režimu závodníků. Říkali jsme si, že na příští rok připravíme ledování. Občas jsme už měli teplou vodu na občerstvovačkách. Chce to vylepšení, pokud teploty budou stoupat,“ uvědomil si pořadatel.

Přes extrémní počasí si PálavaRace oblíbila spousta triatlonistů a zůstává pevně zasazený v letním termínu. „Pálava je a bude prázdninový závod. Máme ohlasy, že se lidi bojí startovat kvůli větru a vedru. Ale taky dostáváme vzkazy, že se lidem takhle líbí. Každý si může vybrat, zda přijede. Ať bude teplo nebo zima, závod zase připravíme,“ slíbil Novotný.

PálavaRace 2019

Muži: 1. Petr Soukup 4:09:48 hodiny, 2. Vojtěch Rakušan 4:24:12, 3. Petr Cmunt 4:26:46

Ženy: 1. Renáta Benčová 5:21:07, 2. Martina Novotná 5:29:04, 3. Šárka Vašířová 5:29:38