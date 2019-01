Blansko – Všechno rozhodne poslední, pátý duel. Baseballisté Olympie Blansko hrají po víkendu se Skokany Olomouc 2:2 na zápasy. Pokud vyhrají páté utkání v Blansku, postupují do extraligy.

Olympia Blansko versus Skokani Olomouc. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Olympia jela do Olomouce za stavu 1:1 na zápasy. Ještě se zkoušela odvolat proti trestu pro vyloučeného catchera Navrkala. „S odvoláním jsme uspěli, Ondřej měl stop pouze na jeden zápas, takže jsme s nejsilnější sestavou počítali na neděli,“ vysvětlil taktiku trenér Blanska Pavel Procházka.

Sobotní zápas tedy podle očekávání ovládli domácí borci, kteří vyhráli vysoko 11:3. „Nebylo to tak, že by nás tak rozstříleli, po našich chybách získali tolik bodů,“ okomentoval to Procházka.

Nedělní utkání už si Blanenští utéct nenechali. Nervy drásající souboj nadhazovačů se rozhodoval až v deváté směně. Do té doby byl stav 0:0. „V deváté směně jsme udělali dva body, rozhodli jsme o naší výhře. Tentokrát jsme podali perfektní výkon,“ radoval se po vítězství Procházka. Ten měl na něm lví podíl. Utkání odházel. V deváté směně se sice vystřídal se Štěpánem Havlíčkem, ale po jeho zaváhání se zase vrátil.

Série se tak za vyrovnaného stavu přesouvá do Blanska. V sobotu 15. října v poledne rozhodne poslední, pátý zápas o tom, kdo z dvojice vybojuje extraligu. A Blanenští nasadí nejsilnější možnou sestavu. „Už není na co čekat. Doufám, že nám pomůže domácí prostředí a vyhrajeme,“ přeje si Procházka. Ten by si rád zahrál příští rok extraligu a nejlépe s Blanskem.



Návrat do nejvyšší soutěže by byl pro blanenský klub nejlepším dárkem k pětadvacátému výročí založení. Zatím není jasné, jestli by ale získal dost peněz na posily, bez kterých by v nejvyšší soutěži jen těžko obstál. „To by záleželo na jednání s vedením, ale zatím je to předčasné,“ upozorňuje Procházka. Ještě totiž chybí jedna výhra.

BARÁŽ O EXTRALIGU



3. a 4. zápas:

Skokani Olomouc – Olympia Blansko 11:3 a 0:2

Stav série: 2:2

Rozhodující 5. zápas se hraje v sobotu 15. 10. ve 13:00 v Blansku