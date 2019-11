Čerství a staronoví mistři republiky Jiří Hrdlička starší a Pavlem Loskotem totiž v konkurenci dalších šesti družstev obsadili až čtvrtou příčku v kategorii extraliga. Poměr výher a proher si rovnoměrně rozdělili. Zvítězili nad švýcarským VCR Möhlin (6:3), Favoritem Brno II (8:2 - Jiří Böhm / Radim Hasoň) a francouzským VC Dorlisheim (8:4). Porážku jim uštědřil Favorit Brno I (4:6 - Jan Havlíček / Robert Zvolánek), rakouský RV Lustenau (5:7) a švýrarský RS Altdorf (2:7). Jeho dvojice Roman Schneider / Yannick Fröhlich s pěti výhrami a jedinou remízou turnaj vyhrála.

Do soutěže kategorie první liga nastoupil Jiří Hrdlička mladší se Švýcarem Tomasem Stojanem z klubu ve Frauenfeldu. „Je to můj kamarád a slíbili jsme si, že si spolu někdy zahrajeme. Vyšlo to do Prahy. Do turnaje jsme šli bez větších očekávání. Spíš jsme si jen chtěli zahrát a pobavit se. Ale nakonec jsme vyhráli, takže je to super,“ radoval se syn exmistra světa Hrdlička mladší. Se švýcarským spoluhráčem porazili Pankrác Praha I (5:3), Chrastavu (8:5 ), Šitbořice (4:2) a Favorit Brno III (8:3). Podlehli jen Startu Plzeň (2:7) a remizovali s TJ Pankrác Praha II (4:4 ).

V turnaji juniorů se prosadila jiná smíšená dvojice. Druhý Hrdličkům syn Jan s Pražanem Janem Kripnerem vybojovali druhé místo za vítězným RS Altdorf. Turnajem prošli bez porážky se třemi vítězstvími a dvěma remízami.

V kolové prakticky sezona skončila. Nikoliv ovšem pro hráče Svitávky. Jiří Hrdlička st. s Pavlem Loskotem budou pilovat formu na prosincové mistrovství světa. První tréninky začnou již v úterý v Brně a tam také od 21. do 23. listopadu absolvují speciální soustředění. Sparingpartnery jim budou i Hrdlička mladší se Staňkem.

