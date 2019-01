Apatin, Blansko - Šest set padesát kilometrů dlouhá pouť do srbského lázeňského města Apatin. Na jejím konci historický úspěch potřísněný zlatým prachem. Blanenské družstvo žen vytřelo na Poháru Mezinárodní kuželkářské federace zrak všem favoritům turnaje. Na zpáteční cestě totiž kuželkářkám na krku cinkaly zlaté medaile.

„O takovémto úspěchu se nám nesnilo ani v těch nejrůžovějších snech. Blanenský tým suverénně zvítězil v silné konkurenci kvalitních evropských klubů. V historii pořádání mezinárodních pohárů družstev získal český tým zlaté medaile pouze jednou. Teď podruhé se o to zasloužilo ženské družstvo TJ ČKD Blansko,“ zářil kouč blanenského týmu Ladislav Musil.

Do pohárových zápasů nastoupilo v Apatinu minulý týden devatenáct ženských družstev z celé Evropy. Blanenské družstvo startovalo na této mezinárodní akci poprvé, a podle slov trenéra Musila se rozhodně neřadilo mezi favority. „Velmi silná byla družstva z bývalé Jugoslávie, Němky a Rakušanky. Nám ale parádně vyšla kvalifikace,“ přiblížil úvodní přestavení Blanenských hráček Musil. Tým ve složení Kalová, Lahodová, Ševčíková, Šmerdová, Dana, Naděžda a Zuzana Musilovi, své soupeřky dokonale zaskočil a do semifinále postoupilo ze druhého místa.

V semifinálové řeži vyřadilo Blansko rakouský DS Kegeltreff Schlaining a dostalo se do finále proti rumunskému Ploiesti, který obhajoval titul z roku 2006. Tým kouče Musila vlétl do utkání jako vítr a přestože měli blanenské hráčky již dva ostré zápasy v nohách Rumunky od dalšího titulu odstavily. Ve finále se výkonem 629 bodů blýskla Zuzana Musilová a překonala tak rekord kuželkářských drah v Apatinu. Historické tabulky přepsalo i celkové skóre Blanska. To se zastavilo na 3 414 sražených kuželkách. (jch, luh)