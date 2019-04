Dvojnásobný mistr světa Jiří Hrdlička starší může být spokojený. Poté, co jeho starší syn Jiří úspěšně bojoval na mistrovství Evropy hráčů do 23 let, si na evropské scéně zahraje i mladší Jan.

Pro tuto sezonu vytvořili Jan Hrdlička a Jan Kripner společný tým SC Svitávka/Praha. Do finálového turnaje se probojovali dvěma druhými místy a jedním vítězstvím v prvoligových turnajích. Na průběžně vedoucí Sokol Zlín-Prštné 1 (Tomáš Horák/Dominik Otásek) ztráceli jeden bod. „Noty“ pro finálový turnaj tedy byly jasné. Aby se nominovali na mistrovství Evropy, museli Hrdlička s Kripnerem skončit lépe než Zlíňané. A o zlínských finálových ambicích se nepochybovalo.

Turnaj předpoklady potvrdil. O nominaci na Evropu rozhodovalo až finále. A to bylo pravým sportovním dramatem s prodlouženou koncovkou a výsledkem 6:5 pro společný tým. „Finálový zápas byl nahoru dolů. Když jsme dali gól, oni za chvíli srovnali. Nakonec jsme to ale psychicky vydrželi, a i když jsme toho měli po dvou poločasech plné zuby, dokázali jsme v prodloužení dát o gól víc a mohli se radovat z titulu. Hodně nás hnali dopředu naši fanoušci, kteří dokázali udělat perfektní atmosféru. Že jsme mistři jsem si začal uvědomovat, až vběhli na hřiště a začali nás objímat a gratulovat. Byl to skvělý pocit,“ nebránil se emocím Jan Hrdlička.

„Vítězství si vážíme, protože jsme tomu poslední půlrok podřídili všechno a věnovali tomu spoustu času. Cestování z Prahy do Svitávky bylo dvakrát týdně velmi náročné. Makali jsme, a to se pak vyplatilo. Natrénované hodiny a rady trenérů se projevily a my teď máme z titulu obrovskou radost. Ve výhru jsem začal věřit až asi minutu před koncem, když jsme proměnili roh na 6:5. Pro finále bylo klíčové, že jsme je velmi dobře zvládli psychicky,“ připojil se k oslavám Jan Kripner.

Trochu ve stínu titulu zůstalo rovněž výborné čtvrté místo dvojice MO Svitávka Michal Musil / David Petr. Ti kategorii juniorů hrají teprve prvním rokem a zejména v zápase o třetí místo s vysoce favorizovaným Sokolem Zlín-Prštné 2 dokázali, že se s nimi v blízké budoucnosti musí počítat. Ze stavu 0:3 dokázali snížit na 2:3 a zápas velmi zdramatizovat.

Turnaj se sice hrál v Přerově, ale jak naznačil Jan Hrdlička, mohli se svitávečtí hráči ve zdejší hale cítit jako doma. „Myslím, že takovou atmosféru jsme na juniorském turnaji ještě nezažili. Oba Janové odehráli všechny zápasy výborně, téměř bezchybně. Co se týká finálového zápasu, bylo jasné že bude vyrovnaný, a to se potvrdilo. Klukům titul moc přeju. Je to největší odměna za to, co do toho společně dali. V prvé řadě to dojíždění pražského Honzy s jeho otcem na tréninky do Svitávky a našeho Honzy vlakem do Prahy. Klobouk dolů,“ ocenil nové mistry republiky za výkony i přístup Jiří Hrdlička starší.

Mistrovství České republiky juniorů

Výsledky – základní skupina B: Spartak Chrastava – MO Svitávka 0:2, SC Svitávka/ Praha – MO Svitávka 10:0, SC Svitávka/Praha – Chrastava 10:1.

Semifinále: MO Svitávka – Sokol Zlín-Prštné 1 1:11, Sokol Zlín-Prštné 2 – SC Svitávka/Praha 0:7.

O 3. místo: MO Svitávka – Zlín-Prštné 2 2:3.

Finále: SC Svitávka/Praha – Zlín-Prštné 1 6:5 po prodloužení (3:3).

Konečné pořadí MČR: 1. SC Svitávka/Praha (Jan Hrdlička/Jan Kripner), 2. Sokol Zlín-Prštné 1 (Tomáš Horák/ Dominik Otásek), 3. Zlín-Prštné 2 (Vojtěch Baxa/Vendelín Helis), 4. MO Svitávka (Michal Musil/David Petr, 5. Spartak Přerov (Matěj Karas/Michal Nitsche), 6. Spartak Chrastava (Petr Málek/Lukáš Pospíšil).