Blansko– Třináctý ročník florbalového turnaje Atlas cup nabídne divákům dva dny florbalu a vnich prvoligové Bohemians Praha, ostravské ibrněnské výběry itři domácítýmy.

Atlas cup odvezli florbalisté Havířova | Foto: Deník/ Honza Charvát, Hynek Skoták

„Poprvé přijedou z Prahy FBŠ Bohemians, aktuálně druhý tým první ligy, velice kvalitní bude i výběr Čeladné,“ říká prezident florbalového Atlasu ČKD Blansko Bohumil Hlaváček k týmů, s kterými Blanenští navázali kontakty při svém působení v I. lize.

„Chybět nebudou ani brněnští Hromkocouři a tým B.E.S.K.Y.D, oba už Atlas cup vyhráli, dva týmy vyšle také Znojmo,“ doplňuje Hlaváčka kapitán domácího celku Jiří Obalil. Podle výčtu týmů by neměla vadit ani absence loňských vítězů, týmu Mordor z Ostravy. „Vůbec se neozvali. Je to poprvé, co nepřijede k obhajobě loňský vítěz,“ dodává Hlaváček.

Blansko postaví hned tři týmy. Hlavní síly se budou soustředit do áčka, ale je možné, že lepší bude nakonec B tým nebo juniorka, posílená o hráče ze Vsetína.

Atlas cup už má v tuzemském florbalovém světě zvuk. „Už dva roky po sobě nemusíme nikoho oslovovat, týmy se hlásí samy. Dokonce jsem musel několik zájemců odmítnout,“ potvrzuje zájem o turnaj Hlaváček. Ten nepočítá s vyšší návštěvou než v minulých letech, florbalisté ani nepočítají s větší propagací z prostého důvodu. V hale TJ ČKD, kde se turnaj hraje, není pro diváky dost místa.

„Myslím, že město tohle sportoviště dost zanedbává. Není to problém jenom u florbalu. Třeba na Memoriál Dana Němce by přišlo mnohem více lidí, kdyby se nemuseli tísnit v rozích haly,“ neskrývá rozpaky z chybějícího diváckého zázemí Hlaváček.

Atlas cup 2009 začíná v pondělí 28. prosince v sedm hodin ráno, hraje se až do večera, a pokračuje v úterý, kdy je na programu i finále. To se odehraje ve čtyři odpoledne.