Most – I bez největších hvězd Blanensko zlobilo Most v šestém kole Superligy malého fotbalu. V poslední čtvrthodině ovšem Jihomoravané domácímu náporu neodolali a na severu Čech podlehli 2:4.

Blanensko (v bílém) ještě čtvrthodinu před koncem utkání vedlo, nakonec se z Mostu vrátilo bez bodu. | Foto: Mostecká liga malé kopané

V prvním poločase ovšem šlo Blanensko do dvougólového vedení, když se prosadili Viktor Živný a Aleš Rus. „Most na nás nastoupil velice aktivně, byli jsme pod velkým tlakem, nicméně z první šance jsme dali gól a pak jsem přidal na 2:0. Ve druhé půlce jsme začali hrát víc otevřeně a Most hrál na balonu, držel míč víc na nohách. Přesto je hrozná škoda, že se sestavou, s jakou jsme přijeli do Mostu, a po průběhu utkání jsme nevytěžili mnohem víc,“ litoval blanenský hráč Rus.