Už deváté tréninkové soustředění, pod vedením českých reprezentantů a uznávaných trenérů, probíhalo celý týden v hale za parkem. Třicítku účastníků, z nichž téměř polovina byla z domácího celku, tvořili hráči z celé České republiky a blízkého zahraničí, a pilovali tu údery a taktiku pod vedením zkušených extraligových harcovníků i českých reprezentantů.

Mezi trenéry se blýskala jména Tomáše Treglera, který má dva tituly ze soutěží družstev, ale i několik medailí z individuálního českého mistrovství. Podobnou bilancí se může pochlubit i další trenér Denis Beneš. Dmitrij Prokopcov je několikanásobným i úřadujícím mistrem české extraligy družstev v dresu El Niňo Praha. Marek Klásek hrál deset let za český národní tým a je trenérem juniorské reprezentace. A havířovský Ivan Karabec mj. vyhrál paralympijské hry v Sydney 2000.

Své svěřence měli rozdělené do tří výkonnostních kategorií: ligové hráče, hráče krajských soutěží, a hráče okresních soutěží. „Máme tu převážně hráče, kteří jsou zvyklí pravidelně intenzivně trénovat. Například devítiletá holčička z Prahy, má lepší tréninkové návyky než leckterý dospělý hráč našeho okresu. Na jednoho trenéra zde vychází šest hráčů, takže se jim mohou detailně věnovat. Naši mladí hráči Dragonu mají navíc ještě s trenéry individuální tréninky. Účinnost takových přístupů je vysoká a dává kvalitní základy ke kvalitnímu výkonnostnímu růstu. Například odchovanec Pavel Beránek se během posledních dvou sezón dostal z okresní úrovně až do významného klubu KST Ostrava, kde úspěšně hraje ligu mužů,“ zdůraznil šéftrenér Dragonu a kempů Antonín Srna.

Uvedl i další příklady výsledků vyškovského tréninkového centra mládeže, které Dragonu svěřil krajský stolně-tenisový svaz. Třeba dorostenci Petr Luska, Jakub Krejsa, či Metoděj Drápal. „Všichni tři jsou jsou v TOP dvanáctce nejvíce se zlepšujících hráčů v celé republice. Jak říkáme, skokani roku podle ELO, což je výkonnostní koeficient hráče podobný jako v šachu. Jsme jediní v ČR, kteří tam mají tři hráče ze svého klubu. Pro konkretní představu, třeba Kuba Krejsa má meziroční zlepšení o dvě soutěže. Předminulou sezónu začínal od píky - hrál u nás nejnižší okresní soutěž, a měl v ní úspěšnost sedmdesát pět procent. Minulou sezónu již měl stejnou úspěšnost o dvě soutěže výš, a letos od něj očekávám podobné výsledky v nejvyšší regionální soutěži“ zdůraznil Srna.

Už i pro pozvané trenéry je soustředění poměrně prestižní záležitostí, neboť následovat na tréninkovém kempu jména jako Vráblík, Korbel, Obešlo či Bardoň - většina neodmítá. „Nad nabídkou přijet na tento kemp jsem vůbec nezaváhal. Po sezoně mám volnější program, ale hlavně jsem věděl, že tento kemp má tradici a výbornou úroveň. Rád pomůžu mladým a přiznávám, že je to pro mě i takové dobré odreagování se od náročné sezony. Talentů je tu habaděj. Z domácích vyškovských jsou tu čtyři kluci, kteří, když budou dobře trénovat, tak se mohou dostat hodně vysoko. Věřím, že jim naše rady a příklad pomohou,“ je přesvědčený dlouholetý český reprezentant s ukrajinskými kořeny Dima Prokopcov (pozn. red. šlo o hráče Luska, Krejsa, Drápal, a Dofek).

A právě do posledního jmenovaného nového hráče vkládá trenér Srna velké naděje. „David u nás začal téměř jako nepopsaný list. Díky základům z tenisu měl dobré pohybové schopnosti, ale museli jsme ho přeučit techniku - na tu stolně-tenisovou. Očekávám od něj v následující sezoně kvalitní výsledky a to přímo hned v nejvyšších soutěžích našeho regionu. O Davidovi ještě uslyšíte…,” věří šéf Dragonu.

Pro hráče domácího Dragonu byl tento letní Kemp s reprezentanty první přípravnou akcí na novou sezonu, v níž budou hrát krajskou soutěž, dvě nejvyšší okresní soutěže, a dvě soutěže základní - zejména pro mladé. Cílem áčka bude pokus o postup do nejvyšší krajské soutěže. „My hrajeme prakticky výhradně s našimi odchovanci a perspektivu vidíme hlavně v práci s mládeží. Nebudeme kupovat posily, ale chceme si hráče sami vychovat. Kluci jsou zatím mladí, ale věřím, že během nadcházejících let se probojujeme do nějaké vyšší soutěže,“ zdůraznil Srna.

Mezi dalšími přípravnými akcemi stolních tenistů Dragonu byl příměstský intenzivní tábor nejmladších hráčů ve stolním tenise, do nějž se zapojila dvanáctka hráčů klubu. Pak Dragoni absolvovali soustředění v Hořicích, pod vedením Richarda Výborného. „V půli srpna pak již na naší domovské hale při SOŠ Sochorova zahájíme tréninky všech šesti desítek hráčů, které připravujeme. Jmenovaný TOP výběr naší mládeže čekají oproti loňské sezoně dvě vyšší soutěže, a chci aby byly dobře připraveni. V září byl náš klub navíc vybrán do Evropského týdne sportu, v rámci něhož budeme pořádat nábor žáků do naší nové Pingpongové školičky, což jsou děti od čtyř do osmi let. Letos je před námi zase ještě větší kus práce, už se těším”, doplnil Srna.