Svitávka /FOTO/ – Semifinálový turnaj mistrovství republiky v kolové týmů do 23 let si zahrají oba týmy se zastoupením hráčů ze Svitávky.

Třetí turnaj mistrovství republiky v kolové hráčů do 23 let vyhrál ve Svitávce Sokol Šitbořice. Domácí týmy SC Svitávka a Praha/MO Svitávka obsadily čtvrté a páté místo a zajistily si postup do semifinálového turnaje šampionátu. | Foto: Petr Nečas