Mladí basketbalisté z Blanska zahájili nový rok, tým do 15 let vévodí tabulce

autor externí

První zápasy v novém roce už mají za sebou také basketbalisté BBK Blansko. Mužstva do dvanácti a patnácti let si připsala minulou sobotu dvě domácí vítězství, naopak hráči v kategorii do sedmnácti let na palubovce Uherského Brodu dvakrát padli.

Blanenští basketbalisté v kategorii do dvanácti let v sobotu dvakrát porazili na domácím hřišti tým z Vysočiny. | Foto: archiv BBK Blansko

Nejmladší basketbalisté, kteří z blanenského celku o uplynulém víkendu vyrazili do akce, porazili silné soupeře z jihlavské Vysočiny a pak i z Kyjova. První čtvrtina prvního utkání se domácím přitom příliš nepovedla. „Prohráli jsme ji 9:21, ale nakonec jsme tento duel úspěšně zvládli díky poslední části, kterou náš tým ovládl jasně 30:8," řekl blanenský trenér Dan Juříček k vítězství svých svěřenců 75:49. Proti Kyjovu už Jihomoravané dominovali a soupeře porazili jednoznačně 67:26. „V zápase s Kyjovem nás mile překvapil týmový výkon po celý zápas,“ poznamenal Juříček. Fotbalisté Kunštátu v závěru podzimu zářili, na jaře chtějí do elitní trojky Souboje dosud neporažených týmů U15 mezi BBK Blansko a Havlíčkovým Brodem rozhodovala vždy až druhá polovina. V obou měli více sil domácí hráči BBK, kteří nyní po výhrách 60:41 a 81:58 vévodí tabulce Nadregionální ligy. Jediným týmem Blanska, kterému se nepodařilo zvítězit, byl celek do sedmnácti let. Ten cestoval na hřiště do Uherského Brodu a především v prvním zápase neměl daleko k výhře, když podlehl mužstvu ze Zlínského kraje 61:68. Odveta však už byla jasnou záležitostí domácích, kteří zvítězili 83:44. Výsledky U12:

BBK Blansko - BC Vysočina 75:49

Body: Kříž D. 29, Kopecký 12, Popelka 12, Kříž S. 10, Šťastný 7, Vrtílek 2, Wilk 2, Tesařová 1 b.

BBK Blansko - Jiskra Kyjov 67:26

Body: Kopecký 15, Šťastný 14, Kříž S. 10, Popelka 9, Kříž D. 8, Tesařová 6, Jenyš 3, Havlena 2 b.

Výsledky U15:

BBK Blansko – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 60:41

BBK Blansko – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 81:58

Body celkem: Růžička 37, Matuška 28, Zeman 27, Horák 20, Fořtík 9, Jirků 8, Popelka 6, Zezula 4 b.

Výsledky U17:

TJ Spartak Uherský Brod - BBK Blansko 68:61

Body: Tyleček 15, Formánek 13, Ježek 11, Sedlák 10, Kraváček 4, Musil 3, Moll 3, Zouhar 2 b.

TJ Spartak Uherský Brod - BBK Blansko 83:44

Body: Ježek 11, Tyleček 8, Kraváček 8, Musil 6, Koupý 4, Formánek 4, Moll 2, Sedlák 1 b. JAROSLAV KŘÍŽ