V Liberci měla Svitávka v ohni dvě želízka. Jana Hrdličku s Michalem Richtrem a Davida Petra, který hraje s Pražanem Janem Kripnerem.

První dvojice vyhrála svoji skupinu, v semifinále ale podlehla Šitbořicím těsně 4:5 a v boji o třetí místo Favoritu Brno 1:4. Obsadila tak čtvrté místo, o stupínek níž skončili Petr s Kripnerem. „Spíše než čtvrté místo bráchy s Michalem mě těší, jaké výsledky dokázali uhrát s mnohem zkušenějšími soupeři. Ve skupině porazili silný Zlín s jedním extraligovým hráčem i brněnský Favorit. V této kategorii budou hrát ještě minimálně čtyři roky, takže věřím, že jejich čas ještě přijde. Obstál i náš patnáctiletý David Petr. Ukazuje se, že pokud na sobě bude dále poctivě pracovat, má našlápnuto ke slibné kolovácké budoucnosti. I jejich šesté místo s Kripnerem v této kategorii je hodnoceno více než kladně," chválil Jiří Hrdlička mladší, který své účinkování v kategorii U23 loni zakončil a letos se svým spoluhráčem Romanem Staňkem už bojuje v seniorské extralize.

V Chrastavě nastoupil po boku Jana Kripnera Jan Hrdlička a „čistý“ svitávecký tým tvořili Michal Musil a David Petr. Silnější smíšená dvojice si vedla velmi dobře. Po pěti vítězstvích se v posledním zápase se Zlínem rozhodovalo o vítězi. Svitávečtí nebyli horší, ale nakonec podlehli 2:4. Po třetím kole tak mají ztrátu jednoho nominačního bodu. O mistru republiky ale hlavně i o reprezentantech na letošním juniorském mistrovství Evropy (na konci května ve francouzském Geispolsheimu, pozn.red.) rozhodne až závěrečné kolo mistrovství republiky, které se bude hrát 27. dubna v Přerově. „Dá se říct, že kdo vyhraje v Přerově, ten jednak získá titul, jednak také pojede reprezentovat. Honzové by si tuhle zkušenost zasloužili za to jak poctivě trénují. Oba berou tuto výzvu velmi vážně, a proto bych jim to moc přál,“ zdůraznil Jiří Hrdlička ml.



Ten chválil i své nejmladší oddílové kolegy. David Petr a Michal Musil působí v juniorské kategorii teprve krátce a obsadili solidní páté místo se dvěma výhrami a čtyři porážkami. „Kluci se opravdu snaží a je to vidět na každém novém turnaji. Pouštíme je mezi sebe i na našich trénincích. Oba můžou dosáhnout slušných výsledků, lepší se s každým novým turnajem," dodal Hrdlička.