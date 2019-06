Brno /JAK NA TRIATLON/ – Spousta rekreačních, ale někdy i vrcholových sportovců jí podceňuje. Regeneraci. Přitom správná péče o tělo prospívá nejen zdravotně, ale také pomáhá k lepším výkonům. Jejím možnostem se věnuje již dvanáctý díl seriálu Deníku Rovnost Jak na triatlon. „Problematická jsou záda, hlavně bedra kvůli přechodu z kola na běh. Trpí ramena, šíje, pánevní oblast, chodidla, okostice, přetížené často bývají achilovky,“ jmenuje nejnamáhanější části těla bývalý triatlonista a masér Dominik Volavý.

Sportovní masér Dominik Volavý. | Foto: archiv Dominika Volavého

Osm let let závodně plaval za Kometu Brno, jenže pak si na snowboardu rozdrtil loket a přesunul se jinam. Do třiadvaceti let závodil ve sprinttriatlonu na úrovni českého poháru v tehdejším Olympu a později Ekol Teamu, dokud mu při sportovní lékařské prohlídce nezjistili srdeční vadu. „Zachránili mi život. Tak jsem se začal věnovat sportu z druhé strany jako masér. Začínal jsem například s Martinem Krňávkem,“ připomíná prvního českého závodníka, který ovládl závod Světového poháru v olympijském triatlonu.