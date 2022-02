Začnu oklikou. Na profilu na wikipedii máte uveden titul. Jste bakalář, třeba jako nový ministr zahraničních věcí. Jak těžké bylo vystudovat vysokou školu?

Trvalo to tři roky a mělo to svoje úskalí, zvláště na konci. Závěrečné zkoušky mi daly zabrat, na jeden celý měsíc jsem se zavřel a jen se učil.

Sláva a sportovní úspěchy u pedagogů nepomohly?

Ne, určitě ne. Zadarmo jsem nic nedostal.

Byla těžší škola, nebo se dostat mezi elitu do UFC?

Asi bych to nesrovnával. Do UFC jsem se dostal svým vývojem. Tak, že jsem čekal na nabídku a nakonec jsem ji dostal.

Pojďme to vzít od začátku. Slyšel jsem, že ke sportu jste měl blízko už jako kluk. Co vás od fotbalu zvábilo mezi zápasníky?

Chtěl jsem jít na střední školu, kde je hodně sportu. Nakonec jsem si v Brně vybral Bezpečnostně právní akademii, dřív se podle mě nazývala Střední odborná škola ochrany osob a majetku. A tam jsem už v prvním ročníku začal dělat thaibox. Potom jsem plynule přešel k MMA a zůstal jsem u toho.

Momentálně nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka při souboji v kleci.Zdroj: Deník / Stehlík Lubomír

Předpokládám, že zpočátku to nebyl žádný med. Kdy na vás lidé přestali nahlížet jako na rváče a bitkaře?

Asi až ve chvíli, kdy začalo být MMA opravdu populární. Zásluhu na tom mají organizace, které tu byly. GCF, XFN. Teď frčí Oktagon. A nedílnou součástí toho jsou žurnalisté. Zhruba pět šest let zpátky se to začalo probírat ve všech společenských kruzích.

Negativní ohlasy zmizely?

Dá se říct. Lidé pochopili, že je to sport, a ne jen bitka, mlácení tupých dementů. Konečně se můžeme trošku nadechnout.

Co na vaši kariéru říkali rodiče? Báli se?

Ano. Mám mamku. Ta mi to vymlouvala. Znovu a znovu se mě ptala, jestli chci dělat takový sport. Já jsem jí to pořád vysvětloval, v čem se lišíme a že nebezpečné jsou jiné věci.

A teď už se nebojí?

Pořád má strach. Bere mě jako kluka, svého syna. Vidí, že mě někdo mlátí… Je nervózní z každého zápasu. Ale už jsem ji naučil vlastní víře. I přes to nebezpečí a napětí se na to už dívá a fandí.

Člověk si musí zvykat na nekomfort

Spousta lidí si stěží dokáže představit, jak vypadá den profesionálního zápasníka. Můžete to přiblížit?

Když je tréninkový den, tak většinu času dne cvičím. Dám vám třeba příklad z minulého týdne. Ráno bylo zaměřené na trénink techniky. Měl jsem poziční sparring s Andrejem Kalašnikem, to je kluk odrostlý na wrestlingu. Pak následoval oběd, krátká pauza a odpolední trénink. Tam šlo o sílu a vytrvalost, takže činky.

Přípravu vymýšlejí trenéři?

Věnuji se MMA skoro patnáct let. Vyvíjím se, učím. Z pocitů poznám, jak bude tělo reagovat. Takže si tréninkové plány dělám sám. Určuji si to. Kondičního trenéra mám u silové a vytrvalostní přípravy nebo dynamiky, trenéra mám samozřejmě také na techniku.

Zmínil jste vytrvalost. Znamená to tedy, že také chodíte běhat?

Je to tak. Třeba v neděli mám speciální trénink. Většinou je to delší běh proložený sprinty.

Takže žádný běžecký pás, ale pěkně venku. Jen se zeptám, nezastaví vás někdy počasí?

V žádném případě. Je jedno, zda sněží nebo prší. To už je součást tréninku. Musíte překonat všechno, zvykat si na jistý nekomfort. Teď jsem šel v kraťasech, venku bylo pod nulou. Když si zvyknete, není problém. Člověk si musí uvědomit, jak to tělo zahřát, jak pracovat s dechem.

Lezec Adam Ondra má doma stěnu a tam trénuje. Předpokládám, že vy jste si klec nepořizoval.

Klec ne, ale hned u baráku mám zřízenou tréninkovou plošinu. Mám tam zavěšený pytel na hrazdě. Také lano na šplhání. A pochopitelně různě těžké činky.

Jak vypadá váš večer? Padnete po tréninku na gauč?

Buď si pouštím zápasy, nebo mám saunu a pak jdu brzy spát. A také praktikuji meditaci, kdy vyprázdním svou mysl. A ještě si čtu knížky.

Co čte nejlepší český zápasník?

Hodně lidí ví, že mě ovlivnila samurajská ideologie. Takže třeba Knihu pěti kruhů. Novou zemi od Eckharta Tolleho. A od kamaráda jsem dostal Tahle země není pro starý.

Kondice člověka je taková, jak se o ni dotyčný stará

Když jste zmínil samuraje, řekněte mi, jaký má člověk jako vy práh bolesti.

Jsme zápasníci, válečníci, nazývejte to, jak chcete. Bolest je naším denním chlebem. Ale tak je to přece v životě každého člověka. Každý by se měl bolesti postavit čelem a jít dál.

V kleci jste naposledy stál loni v květnu. Teď je konečně jasno, kdy a proti komu půjdete do bitvy o titul. Vaším soupeřem bude Glover Teixeira, v květnu, v Americe. Přitom původně to mělo být v Brazílii. Jste rád, že nebudete v nevýhodě?

Je mi to jedno. Nepřísluší mi to hodnotit. Utkám se s kýmkoliv a kdekoliv. Někdo to asi řeší, ale když se na věci díváte s otevřeným srdcem a očima, pak to hraje ve váš prospěch.

Teixeira je dost zkušený. Do UFC se dostal už před deseti lety. V době, kdy jste vy byl doslova zelenáč.

Ano. Je to tak.

Můžete rozvést, jak dobře ho znáte?

Tehdy jsem sledoval UFC zpovzdálí. Sledoval jsem videa, jak se správně trénuje v MMA. To mě opravdu motivovalo. Měl jsem víc zápasníků, k nimž jsem vzhlížel, ale Teixeiru ne.

Když ještě zůstaneme u něho, na první pohled se zdá být starý. Je mu 42 let, to už jde fyzička z kopce, ne?

(úsměv) Nenechte se zmýlit. Vitalita a fyzická kondice člověka je přesně taková, jak se o ní dotyčný stará. Na Gloverovi určitě není znát, že by nemohl.

Jak důležitá je pro vás příprava u videa? Brankáři ve fotbale nebo hokeji běžně analyzují útočníky, co vy?

Před pár dny jsem přišel na trénink a viděl jsem akorát to, jak si můj kouč Martin Karaivanov prohlíží video mého soupeře. Hned jsme dělali rozbor, strategie. Ale já to až tak nehrotím. Když vidím soupeře, mám jasno po pár sekundách.

Jednou z častých taktik je i takzvaný trashtalk, osobní a nechutné urážky. Vy tohle zrovna nemáte v lásce, že?

Nemám, takové to plivání na soupeře mi přijde zbytečné. Hloupé.

Vy jste to loni zažil na vlastní kůži. Rakušan Aleksandr Rakić na vás vyjel, opřel se i do české vlajky.

Bylo to směšné. Ubohé. Aby člověk získal pozornost tím, že si vezme do pusy národní klenot… Ale já nebudu obracet kotouč s lejny a házet ho na něj zpět.

Zůstanete potichu?

To zase ne. Ale je lepší ukázat, že se někdo chová jako malé děcko.

V bojových sportech je to skoro norma. Proč?

Dělá se to ze zištných důvodů. Některé slabší jedince to rozhodí.

Covid jsem měl třikrát, vždycky jsem se oklepal

Poslední dobou se debatuje o tom, zda by se MMA mohlo představit na olympijských hrách. Váš názor?

Kladný, bylo by to žádané. Takový regulérní, čistý boj. Najednou bychom měli nejlepšího bojovníka planety, ne jedné organizace. To by byla paráda.

Takže kdyby se například stalo, že tento sport bude zařazen do programu v Los Angeles v roce 2028, ptám se: vydržel byste?

Neodpovím přímo. MMA budu dělat do té doby, dokud v tom budu vidět smysl, pro který to dělám. Dokud mě to bude naplňovat.

Napadlo mě to i proto, že vy jste v zápase organizace Rizin kdysi porazil olympijského vítěze v judu, že ano?

Ano (skromně).

Do toho se v MMA používají další techniky. Které jsou nejčastější?

Můžete si prosadit jakoukoliv techniku. Jakmile na něčem dlouhou dobu pracujete a jste si tím jistý, můžete zvolit něco z juda, taekwonda, ale i capoeiry nebo třeba krabi–krabongu. Ale nebudu jmenovat všechna umění, znám jich přehršel. Jde o to, abyste je dokázali využít v kleci.

Bezmála dva roky trpíme kvůli pandemii koronaviru. Jak vás tohle období poznamenalo?

Měl jsem covid. Řekl bych, že asi třikrát. Nebylo to potvrzené, ale příznaky jsem cítil. Jednou jsem zažil i těžký průběh. Ovšem vždycky jsem se otřepal a všechno šlape, jak má. Dokonce ještě lépe.

A jak se v této době vede vaší značce? Máte merch BJP, kdy prodáváte trika, kšiltovky, sportovní vybavení.

Díky bohu výborně. Souvisí to pochopitelně s tím, že jsem úspěšný já.

Co je vaším cílem?

Snažíme se z toho udělat značku pro zápasníky, sportovce, aby se identifikovali s ideou BJP.

To je zkratka bomby jako pi**. I vy to už moc, alespoň oficiálně, neříkáte.

Není to myšleno vulgárně. Když bych to měl přeložit, znamená to dávat do věcí maximum. Mít strategii, dřít.

Neuvažoval jste o rozšíření do dalších zemí?

Máme to už dlouho v plánu. Abychom nezůstali jen tady a na Slovensku. Zrovna v únoru budeme pracovat na projektu, kterým bychom to rozšířili do světa. Jde hlavně o technickou stránku. Naším cílem je to, aby si tričko koupil jak můj fanoušek v Rusku, tak v Japonsku, Americe.

Mimochodem, heslo BJP je i vaší novou oficiální přezdívkou. Na Denisu už tedy neslyšíte?

Slyším. To je železná košile, kterou mám na sobě asi navždy. Ale do světa jdu s touhle novinkou.

Už to máte i na instagramu, kde vás sleduje 400 tisíc lidí. To je jako fotbalistu Patrika Schicka. Řešíte, co na sociální sítě dáváte?

Rozmýšlím jen to, aby to nebyla kravina, ale jinak si tam dám, co mě napadne. Podle pocitu, podle nálady. Nechci se někomu zalíbit nebo si pěstovat alter ego.