„Je škoda, že se nepovedlo skočit aspoň o tři centimetry víc. Byla jsem spokojená s technikou skoku, ale je tam pár věcí, co musím doladit. Pokusím se o to na republikovém šampionátu,“ říká pětinásobná domácí mistryně v hale.

Na rozdíl od minulosti se tentokrát dvaadvacetiletá výškařka neupíná na halový evropský šampionát, který za měsíc hostí polská Toruň. „Mám spíš dlouhodobý cíl, abych se vrátila na úroveň, na jaké jsem byla. K tomu, abych se dostala do Toruně, musím skočit 191 centimetrů. Uvidím, jestli se to povede. Hlavně musím být stoprocentně připravená v létě, abych se pokusila o olympiádu,“ míní trojnásobná účastnice halového evropského mistrovství.

Od jejího osobního maxima, kdy ve Stromovce pokořila 195 centimetrů, uplyne už pět let. Pro jistotu účasti na olympiádě potřebuje svůj osobák ještě o centimetr vylepšit. „Je to se mnou jako na houpačce. Jednou to jde a říkám si, že jej pokořit mohu, pak se zase nevede. Každopádně by bylo skvělé, kdyby se mi to povedlo. Potvrdí se, že se vracím,“ touží výškařka Hrubá.

Výhodu má v tom, že ji po letech při výkonech neomezuje žádná zdravotní indispozice. „Teď už mě nic nelimituje ani podvědomě. Už se můžu na sto procent odrazit a nic mě nebolí, ani si nechráním nohu,“ vypráví odchovanka brněnského klubu JAC.

K úplnému zotavení využila loňskou specifickou koronavirovou sezonu s výrazně okleštěným programem. „Jsem jedna z mála atletek, které situace pomohla. Ostatní to měli spíš naopak. Spousta atletů chtěla loni po olympiádě ukončit kariéru, nyní si ji museli o rok prodloužit,“ podotýká Hrubá.

Stejně jako ostatní i ona ale čelí také nepříjemnostem v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. „Nevěděli jsme přesně, na co se máme připravovat. Že se uskuteční atletická liga, jsme se dozvěděli dva dny předem. Snad se vše co nejdřív vrátí do normálu,“ touží bořitovská rodačka.

Na domácí scéně několik let suverénní výškařské jedničce už v poslední době vyrostla konkurence především v podobě devatenáctileté Báry Sajdokové, která ovládla loňský republikový šampionát. Na vrcholné domácí akci pod otevřeným nebem našla Hrubá přemožitelku poprvé od roku 2015.

Halový republikový šampionát loni bez účasti Hrubé opanovala jiná výškařská hvězdička, osmnáctiletá Klára Krejčiříková ze Šebrova-Kateřiny na Blanensku. „Jsem za konkurenci ráda. Člověk se potom vybičuje k lepším výkonům. Je úsměvné, že zatímco dřív jsem vždycky byla ve špičce nejmladší, teď jsem ve dvaadvaceti nejstarší. S holkama nejsme nějaké kamarádky, protože se skoro nepotkáváme, ale není to tak, že si nemůžeme podívat do očí“ dodává Hrubá.