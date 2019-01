Hradec Králové/ Blansko - Třikrát v řadě musel Martin Mareš sklonit na světovém šampionátu hlavu. Ani jednou totiž při mistrovském závodě neprojel cílem. O víkendu má další šanci prolomit černou sérii. Cyklista královehradecké stáje PSK-Whirlpool se v neděli postaví na start silničního závodu o titul mistra světa ve švýcarském Mendrisiu.

Martin Mareš | Foto: Petrik Pátek

„Při závodě Praha-Karlovy Vary – Praha, který se jel minulý víkend jsem měl problémy se žaludkem a byl trošku zesláblý. Musel jsem tomu přizpůsobit trénink a odpočinek. Po úterním čtyř a půl hodinovém tréninku, kde jsem měl i dva těžké kopce, jsem se už cítil mnohem lépe,“ poznamenal Martin Mareš, který do Švýcarska odlétá ve čtvrtek.

Mareše v neděli od půl jedenácté čeká závod na 262 kilometrů. Závodníci obkrouží devatenáct čtrnáctikilome­trových okruhů. „Co jsem slyšel, tak trať je letos velmí náročná. Počítám, že do cíle dojede jen pár jezdců. Mým přáním je rozhodně být mezi nimi. O výsledku nechci spekulovat,“ podotkl Mareš, pro kterého to bude již čtvrtý start na světovém šampionátu. Předchozí tři závody nedokončil.

V české trikolóře závod s hromadným startem společně s Marešem jede Jan Bárta a Roman Kreuziger. Původně nominovaný František Raboň se nakonec soustředí jen na čtvrteční časovku. „S klukama si na místě sedneme a závod rozebereme. Roman má dobrou sezonu a dokazuje, že je naše absolutní jednička, takže pokud řekne, že bude potřebovat pomoct, jsem připravený. Jde ale také o to, že na tak těžké trati nebude na nějakou taktiku prostor. Počítám také, že závod budou řídit cyklistické velmoci, tedy Italové a Španělé, takže důležité bude s nimi vydržet,“ přiblížil Mareš.

V sobotu čeká mistrovský závod jezdce do třiadvaceti let. V dresu české reprezentace odstartuje v půl druhé odpoledne Leopold König společně s kolegy Vojtěchem Hačeckým, Jakubem Novákem a Jakubem Kratochvílou. Čtveřici českých mladíků čeká téměř sto osmdesát kilometrů dlouhá štreka. „Cítím se dobře. Vary byly před mistrákem dobrá příprava,“ řekl před odletem Leopold König, který by chtěl být nejhůře ve druhé desítce. „Když jsem závod třiadvacítkářů jel jako prvoročák, skončil jsem šestatřicátý. Pak jsem chyběl, takže teď nevím, jak jsou na tom soupeři. Jako solidní úspěch bych bral skončit do dvacítky. Dojet v první desítce by bylo skvělé,“ dodal jezdec z Moravské Třebové.

Patrik Pátek