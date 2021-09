1859 kilometrů jedním tahem. Nekonečnou odyseu kolem republiky v červenci absolvoval Svatoslav Dočkal v rámci cyklistického extrémního závodu 1000 Miles.

Svatoslav Dočkal v padesáti letech zvládl v rámci cyklistického extrémního závodu 1000 mil. | Foto: Facebook 1000 Miles Adventure

Anabáze organizovaná dálkovým cyklistou Janem Kopkou jej přes Jizerské hory, Jeseníky a jižní Moravu vedla zpět na západ a skončila až v Třebeni u Chebu. „Trvalo mi to čtrnáct dní. Ti nejlepší to ujedou za osm a spí třeba tři, čtyři hodiny denně. Mně už tělo tak rychle neregeneruje, takže jsem to večer zabalil třeba kolem desáté a normálně se vyspal. Každý jede podle předpokladů, jak má natrénované. Někteří to berou i jako dovolenou. Na začátku dostanete souřadnice do GPS a těch se musíte držet,“ popsal Dočkal, jenž tohle léto dojel na 46 místě.