Blanensko – V osmém kole 1. Italcars ligy v malé kopané žádný z domácích týmů neprohrál. I když slovo domácí je potřeba brát s rezervou. Třeba Lomnice hrála v Tišnově a dva zápasy byly kvůli dešti odloženy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Aspoň na chvíli se v čele soutěže znovu osamostatnil boskovický Orel. Další boskovický tým, se kterým se přetahuje o vedení, Sadros, totiž utkání se Světlou nehrál. „Zápasy Sokola BK Sadros Boskovice s Lomnicí a Holešína s Okrouhlou byly kvůli dešti odloženy," potvrdil vedoucí nejvyšší okresní soutěže v malé kopané František Fiala.

Jeho tým TJ Orel Boskovice tak nemohl nikdo o víkendu ohrozit. K zápasu s FC Mikrotex Lomnice odjel do Tišnova. „Domácí tým domluvil náhradní hřiště, ale na tamním umělém povrchu jsme potřebovali spíš brusle než kopačky," okomentoval kvalitu povrchu Fiala. Boskovičtí po šťastných brankách Lomnice prohrávali o tři góly a ještě sedm minut před koncem to bylo 4:2 pro Lomnici. „Kluci se hlavně nechtěli zranit," uvedl Fiala. Přesto si Boskovičtí v závěrečné pětiminutovce vytvořili tlak. Výsledkem byly tři branky v síti domácích a konečná remíza 5:5. Ta je pro devátou Lomnici úspěch.

Viktoria Suchý v úvodním kole inkasovala rekordních 27 branek od Sadrose. „To jsme se nesešli, takže to dopadlo takovým výsledkem," vrátil se k prvnímu kolu vedoucí mužstva Viktorie Stanislav Sekanina. Hrozivý debakl je dávno pryč a Suchý už postoupilo na třetí příčku prvoligové tabulky. Naposledy porazilo Rozhraní 3:2. Hattrick vstřelil domácí Jan Koudelka. Na žádný zbrklý útok na vedoucí dvojici to ovšem nevypadá. „Cílem u nás zůstává klidný podzim. Nevím, čím to je, ale míváme ho horší než jaro. Proto teď potřebujeme nasbírat co nejvíc bodů," vysvětlil Sekanina.

O bod za Suchým je druhý nejlépe střílející tým soutěže, Kvasar Černá Hora. Tentokrát si suverénně poradil s předposledním Bedřichovem 6:1. První bod v soutěži vybojoval tým Nedala Lažánky proti Kanapu Karolín. Utkání skončilo remízou 4:4.

Ve druhé lize má zatím nejlépe našlápnuto na postup Lhota u Lysic. Všech osm zápasů vyhrála s průměrem přes šest vstřelených branek na utkání. Takhle suverénní není žádný další tým ani v nižších soutěžích.