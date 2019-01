Boskovice, Brno – Chtěly důstojnější výsledek než v prvním utkání, jenže Seňoritky z Černé Hory obdržely opět stejný příděl. Také odvetu finálového souboje vyhrály Proklatě dobrý kuřata stejným poměrem 9:1 a z Boskovic si do Brna odvezly premiérový titul mistryň České republiky v malém fotbalu.

Proklatě dobrý kuřata po finále mistrovství České republiky žen v malém fotbalu. | Foto: Petr Brejla

Na domácím hřišti Blanenska šly brněnské hráčky za triumfem ještě rázněji než na podzim doma. „Řekly jsme si, že zápas chceme rozehrát přesně tak, jak jsme ho rozehrály, takže spokojenost. Akorát občas se tam objevily pasáže, kdy jsme byly zbytečně na ústupu, nechaly jsme se zatlačit. Jinak utkání dopadlo, jak jsme chtěly, hrály jsme v klidu, s přehledem, s hlavou nahoře, nepustily jsme soupeřky k ničemu,“ pochvalovala si hrající prezidentka brněnského klubu Eliška Houšťová.

Zatímco v Brně Seňority vstřelily úvodní branku, v Boskovicích vedly od první minuty favoritky, když se prosadila Šárka Hrabaňová. Za dvě minuty zvýšila Markéta Mejzlíková. „Snažily jsme se, ale dostaly jsme rychlé góly na začátku, pak už to bylo těžké. Úvod nám utekl,“ litovala tahounka týmu z Černé Hory Kateřina Zoubková.

Do přestávky dala další gól Hrabaňová a prosadila se také hostující Michaela Malá. Až po páté brance Houšťové ve druhé půli si čestný úspěch Seňoritek stejně jako v úvodním utkání připsala Zoubková. Tentokrát z přímého kopu. „Měly jsme šance, daly jsme třeba dvě břevna a tyč, nebylo to tak jednoznačné. Půlku druhého poločasu jsme hrály vyrovnaný zápas, taky nás podržela gólmanka. Z devíti branek jsme tak u osmi byly, nestalo se nám, že nám někdo utekl, ale soupeřky vystřelily a daly góly. Taková je realita,“ posteskla si Zoubková.

Přestože domácí výběr měl na lavičce o sedm hráček na střídání víc, Proklatě dobrý kuřata ukázala svou sílu. „Zápas nebyl o tom, kdo má víc hráček, nešlo o fyzickou náročnost, že by se jeden tým unavil a potřeboval střídat. Bylo to spíš o kvalitě než o kvantitě, a byla na naší straně. Myslím, že to byl jednoznačný zápas,“ shrnula Houšťová.

Hostující gólový účet navýšila ještě dvakrát Hrabaňová, jeden zásah přidala Mejzlíková a vlastní branku si dala domácí Emilie Hubená. „Připravovaly jsme se, ale kvalita je na straně Brňanek. I když jsme v určitých fázích utkání byly vyrovnaný soupeř, nemáme tak silný kádr na to, abychom jim konkurovaly celý zápas,“ uznala jediná střelkyně Seňoritek.

Po dvou hladkých triumfech si Proklatě dobrý kuřata přivlastnila trofej pro historicky první české šampionky malého fotbalu. „Jsme ráda, konečně máme nějaké zpestření, vždycky jsme hrály jen soutěž v brněnském svazu. Kolikrát mě napadlo, že bychom si daly aspoň nějaké přáteláky s týmy z blanenského svazu, ale mistrovství České republiky je ještě lepší. Má prestiž, jméno. Akorát je škoda, že jsme jen dva svazy, které ho mohou hrát. Kdyby jich bylo víc, bude soutěž samozřejmě napínavější, pestřejší, získá větší šmrnc pro všechny. Tohle je první vlaštovka, aspoň se má na čem stavět,“ vyhlížela další ročníky prezidentka brněnského klubu.

Jenže pravidelná blanenská soutěž po podzimu zanikla. „Seňoritky nechtějí s fotbalem skončit, budeme hrát dál a řešíme, zda se přihlásíme do brněnské soutěže,“ podotkla Zoubková.

A jak vypadala oslava českých šampionek? U jídla. „Oslavily jsme titul hned po zápase v hospodě. Po cestě jsme si vyhlédly restauraci s burgery, kde jsme si zarezervovaly stůl a hned jsme si daly hambáč. Ani nejsme na velké oslavy. Až bude závěrečná malého fotbalu, druhé kolo dáme,“ usmála se Houšťová.

FC Seňoritky Černá Hora – Proklatě dobrý kuřata Brno 1:9 (0:4)

Branky: 44. Zoubková – 1., 15., 52. a 59. Hrabaňová, 3. a 55. Mejzlíková, 23. Malá, 34. Houšťová, 54. Hubená vlastní.

Rozhodčí: Vafka - Stria. Hráno bez karet. První zápas: 1:9. Stav finále: 0:2 na zápasy.

Seňoritky Černá Hora: Gabriela Kocmanová (Zita Švarcová) – Anežka Lukschová, Žaneta Pražanová, Michaela Kocmanová, Monika Žilková, Iva Stejskalová, Helena Svobodová, Kateřina Zoubková, Dominika Vladíková, Zuzana Machorková, Jana Sokolová, Lucie Honsnejmanová, Nikola Odehnalová, Simona Burešová, Emilie Hubená.



Proklatě dobrý kuřata: Klára Janštová – Šárka Hrabaňová, Alexandra Tichá, Zuzana Čelková, Michaela Malá, Markéta Mejzlíková, Zuzana Nedvědová, Eliška Houšťová, Barbora Lapešová.