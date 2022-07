Třiačtyřicetiletý maratonec zvládl celkovou porci 301 kilometrů v čase 23:16:00, na druhého v pořadí Davida Kellnera si vypracoval náskok víc než hodiny a šestadvaceti minut! „Letos byla náročná hlavně příprava a tak nějak obecně doba před ultramaratonem. Při samotném závodu ale vyšlo vše, co mohlo, skvěle jsme načasoval formu, hlavu i zdraví. I počasí, které nás tradičně trápí svými horky, ukázalo pro běh příjemnější tvář,“ lebedil si Kopecký.

Pro Kopeckého není pocit vítězství na Moravském ultramaratonu něčím úplně novým, nejnáročnější český běžecký závod vyhrál už před dvěma lety. „Tehdy jsem ale zvítězil díky poslední deštivé etapě. Letos tomu bylo naopak, od začátku jsem vedl a snažil se udržet si náskok až do konce. Takže tohle vítězství patří rozhodně mezi cennější,“ vylíčil.

Závodu se zúčastnila i ultramaratonská legenda Daniel Orálek, který mezi lety 2008 až 2019 ovládl všech dvanáct ročníků. Na stupně vítězů se díky celkovému třetímu místu postavil i letos. „Dan Orálek patří vždy mezi největší soupeře, je to opravdu bojovník a legenda. Musím ale vyzdvihnout i Davida Kellnera, který letos běžel poprvé a hned skončil druhý. Příště může být ještě lepší,“ nastínil Kopecký.

Zajímavostí letošního ročníku byla i účast indiánů z kmene Tarahumara, kteří však ultramaraton nedokončili. „Je veliká škoda, že vzácní hosté z Mexika Antonio a Talina Ramirezovi měli při závodu potíže. Přesto stihl Antonio ukázat, že běh v jeho podání je lehký, rychlý a krásný,“ ocenil dvojnásobný vítěz Moravského ultramaratonu.

Ve startovní listině nechyběli ani závodníci z Německa či Švédska, v každé ze sedmi etap museli zvládnout v průměru devět set metrů stoupání. Jakékoli nesnáze pak mohou znamenat předčasný konec. „Před každým startem mám krizi. To jsou takové ty pochybnosti, zda jsem udělal maximum pro dosažení cíle. Na trati jsem měl menší problémy v první etapě, kdy jsem po špatném došlápnutí občas dostával křeč do lýtka. V páté etapě to pak byly lehké potíže po bramboráčcích, které jsme měli k obědu,“ usmíval se Kopecký.

Pro ultramaratonce je příprava ještě důležitější než u jiných sportovců, podcenit nesmí vůbec nic. „Základem je nabíhání objemových kilometrů. Od podzimu do jara se to poslední sezony ustálilo kolem osmi set kilometrů za měsíc. Mojí výhodou určitě je, že mohu běhat v kopcích, které jsou všude okolo místa, kde žiju,“ uvedl.

Dřív Kopecký používal při běhu sluchátka, dnes už jen opravdu výjimečně. Raději si pro sebe počítá kroky nebo si brouká chytlavou melodii. A hudbu v uších nepotřebuje. „Hlavně vnímám svět okolo mě. Ať už je to zpěv ptáků, vítr ve větvích, křupání čerstvého sněhu nebo hřmění v dálce. Jinak přemýšlím o všem a o ničem. Myšlenky přichází a odchází. A čas plyne,“ zasnil se.

Moravský ultramaraton 2022



Muži

1. Martin Kopecký 23:16:00

2. David Kellner 24:42:15

3. Daniel Orálek 24:57:04



Ženy

1. Lenka Horáková 27:19:43

2. Vendula Kelbichová 28:18:09

3. Zdeňka Komárková 31:03:15