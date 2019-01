Králem Valchovského kameňáku je biker Šustek

Valchov – Valchovský kameňák. Časovka horských kol do vrchu. Přes dva kilometry dlouhá trať, do pořádně prudkého kopce. Jede se na dvě kola. Do druhého z nich startují závodníci postupně od těch s nejlepším časem, s rozestupy, které si vybojovali v prvním kole.

Valchovský kameňák vyhrál blanenský biker Milan Šustek. Na stupních vítězů uprostřed. | Foto: archiv pořadatelů závodu

Králem letošního Valchovského kameňáku se o víkendu stal blanenský biker Milan Šustek. „Byl to pro mě dobrý trénink před dalšími závody. Na to, v jakém byla stavu trať, jsem s časem spokojený. Moc rychle se jet nedalo," poznamenal Šustek. Valchovský kameňák, který byl zároveň prvním závodem Poháru Drahanské vrchoviny, se jel na rozmoklé trati. Více než soupeři však Šustka podle jeho slov potrápili časoměřiči. V prvním kole skončil až třetí a musel své soupeře dotahovat. „Podle mě ty časy z prvního kola byly nějaké podivné. Nevím. Ale borcům, co mě v prvním kole předjeli o půl minuty, jsem ve druhém kole naložil skoro minutu oproti prvnímu kolu. To je na dvoukilometrové trati trošku zvláštní. Co jsem slyšel, stěžovalo si na to víc lidí," řekl Šustek. Na druhém místě dojel Petr Bořil z Horního Štěpánova v dresu benešovského Moravce. Na Šustka měl v prvním kole sice k dobru skoro půl minuty, ale ve druhém kole ho Šustek po chvíli dojel a nechal ho daleko za sebou. Mezi ženami vyhrála ve Valchově Radka Haasová z Blanska před Evou Zemánkovou z Benešova. Na trať mezi veterány vyrazil i šéf benešovského cyklistického oddílu Petr Koudelka. „Jo, docela jsem si máknul. V mé kategorii jsme startovali tři. Dojel jsem třetí, takže na bedně. Super," usmíval se v cíli Koudelka. Druhý závod Poháru Drahanské vrchoviny se jede 4. května v Benešově. Valchovský kameňák 1. závod Poháru Drahanské vrchoviny Muži elite 1. Milan Šustek, Blansko, 2. Petr Bořil, Horní Štěpánov, 3. Bronislav Mayer, Svratka Ženy 1. Radka Haasová, Blansko, 2. Eva Zemánková, Benešov

Autor: Jan Charvát